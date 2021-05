S-darling angriber S-toppen

Der er nye borgmester-tæsk til den socialdemokratiske top, der vil lovgive om håndtryk.

Denne gang er det det socialdemokratisk stjerneskud Christina Krzyrosiak Hansen, som sidder på magten i Holbæk.

'Lad os bevare grundlovsceremonierne, men droppe unødvendig lovgivning om noget, der kun virker mistillidsskabende. Jeg håber, at Folketinget vil have tillid til, at vi i kommunerne godt kan finde ud af, at give hånd og have respekt for hinanden,' skriver hun i et opslag på Facebook.

Borgmesteren ønsker ikke at uddybe sin kritik over for Ekstra Bladet

Men på det sociale medie tager hun bladet fra munden, fordi hun synes regeringen med sit ønske om lovgivning, risikerer at omdanne ceremonien fra noget rart til noget utrygt.

'Det påvirker os i kommunerne. Og mig som borgmester. En beslutning, der på Christiansborg sikkert virker smart, men giver ikke mening, når den skal udføres lokalt. Jeg skulle desuden hilse og sige, at det ikke er spor rart, at være hende, der skal udføre en handling, der lige meget hvordan eller hvorledes man vender det, kommer til at virke mistroisk,' skriver hun efterfulgt af en sur smiley.

Daværende integrationsminister og V-medlem Inger Støjberg trykker hånd med nye statsborgere, da kravet blev indført i 2019.

Baggrunden for Christina Krzyrosiak Hansens kritik er, at Socialdemokratiet inden tiden uden for regering var imod at lovgive i detaljen om håndtryksceremonien, som indleder danske statsborgerskaber.

Nu vil Mattias Tesfaye gøre det lovpligtigt, at borgmesteren eller en rådmand udfører håndtrykket.

Detailstyringen fra Christiansborg møder modstand.

I går var det den socialdemokratiske borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, som langede ud efter sine partifæller i regeringen for kovendingen.