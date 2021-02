S deler billede af dreng med mundbind: - Slap nu af

- Jeg synes ikke, at der er noget at komme efter i den her historie. Og jeg håber, at de fleste har mere at gå op i, siger Jesper Petersen (S), efter hans parti har delt modelbillede af en lille dreng, der har fået photoshoppet et mundbind på

Kig godt på ovenstående billede, der er blevet lagt på Socialdemokratiets Facebook-side som en velment hilsen til de mindste skolebørn, der endelig har fået lov til at komme tilbage på skolebænken.

'Velkommen tilbage. Nu kan de yngste vende tilbage til deres venner og hverdag i skolen,' lyder det i opslaget fra regeringspartiet, som du kan se her:

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Der er bare et par kiksere ved billedet.

Foretager man en Google-søgning, kan man hurtigt slå fast, at det blot er et modelfoto - det er altså næppe en glad, dansk skoledreng, som Socialdemokratiet har delt et billede af.

Derudover bærer drengen et mundbind. Noget, som end ikke er Sundhedsstyrelsens anbefaling til børn under 12 år. Øjensynligt er mundbindet påsat ved brug af et billedredigeringsprogram.

Mette Frederiksen var med, da 0.-4.-klasserne kom tilbage i skole

Intet problem

Men spørger man Socialdemokratiet selv, er der intet problem i at bruge et modelfoto og photoshoppe mundbind på et barn, når man som parti deler et opslag.

- Hvorfor har I valgt et modelbillede og ikke bare tage ud på en dansk skole?

- Som jeg har forstået på vores kampagneafdeling, er det et spørgsmål om tid og ressourcer, siger politisk ordfører Jesper Petersen (S) til Ekstra Bladet.

- Man får idéen om at lave denne hilsen. Nogle gange tager man ud og tager billeder. I det her tilfælde har man valgt at købe sig til en foto, da det skulle gå stærk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

S-ordfører om dukke-afbrænding: - Alvorlig radikalisering

Signal om pandemi

Drengen skulle ifølge Jesper Petersen have et mundbind på for at signalere, at verden fortsat er i en pandemi.

- Det kunne også være, at han ikke skulle have haft det på. Børn er jo ikke forpligtet til det. Jeg sendte selv min 10-årige af sted i skole uden mundbind. Der er ikke andet i det end at sende et signal om, at vi stadig er i en pandemi.

- Er det så ikke et forkert signal at sende, når han nu ikke skal have det på?

- De skal ikke, men må jo godt. Hvis nogen er stødt over det, så er det ikke meningen. Der skal ikke lægges noget dybere i det.

S-ordfører rasende over Mette F.-dukke: 'Fy for pokker'

- Slap nu af

Facebook-opslaget har sat gang i en heftig debat på partiets Facebook-side. En hel del ytrer sig kritisk i kommentarfeltet om, at barnet har mundbind på.

- Hvilke tanker vækker det hos dig?

- Jeg har ikke læst det. Nu om stunder møder man en hel del i kommentarspor. Det er kun positivt, at vi har delt glæden med vores følgere om, at de mindste kan komme tilbage i skole.

- Men det er ikke jeres ønske, at børn skal have mundbind på i skole?

- Nej. Der er da ikke nogen, der kan tro, at der indført et nyt krav på grund af det billede. Slap nu af.

- Vi kan dårligt vide, hvad de, der har scrollet forbi opslaget, har tænkt. Jeg synes ikke, at der er noget at komme efter i den her historie. Og jeg håber, at de fleste har mere at gå op i, siger Jesper Petersen.

Mette F. bruger millioner på skattesky Facebook