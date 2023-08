S-dronning går mod Mette: - Det et paradoks

Den populære borgmester Birgit S. Hansen fra Frederikshavn Kommune ser et paradoks i, at regeringen snakker om skattelettelser, mens hun samtidig er nødt til at skære dybt i velfærden

Tiden er ikke til at tale om skattelettelser.

For mens regeringen taler om flere og flere skattelettelser, kæmper flere kommuner netop i disse dage med at få budgetterne til at gå op.

Derfor falder skattelettelserne ikke i god jord hos alle. I hvert fald ikke hos Frederikshavns socialdemokratiske borgmester, Birgit S. Hansen.

'Ja, det lyder da fristende og godt med skattelettelser. Hvem kunne ikke tænke sig det? Eller? Min umiddelbare reaktion er nej - det er ikke nu', skriver hun i et indlæg i Nordjyske.

Da Ekstra Bladet fanger hende fredag, er det samtidig med, at hun netop arbejder med næste års budget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Birgit S. Hansen (S) har været borgmester i Frederikshavn Kommune siden 2014, og besparelser i velfærden har længe været en fast del af arbejdet. Foto: Rene Schütze

Et budget, der kræver, at der bliver skåret hårdt i kommunens kernevelfærd.

Annonce:

- Jeg synes, det virker lidt som et dilemma - eller næsten et paradoks - at høre på, at der skal gives skattelettelser nu, mens vi sidder i stort set alle landskommuner og skærer i det, der hedder kommunal kernevelfærd, udtaler Birgit S. Hansen.

Skærer dybt

Lige siden SVM-regeringen blev grundlagt, er der blevet snakket seriøst om skattelettelser.

Og gennem de seneste dage har de tre partier - inklusive Socialdemokratiet - berettet, at der kommer yderligere skattelettelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Regeringen har haft skattelettelser på menuen, lige siden den blev dannet. Men nu er der et større råderum end forventet, og det giver mulighed for at lave endnu større skattelettelser. Foto: Henning Hjorth

Men den idé falder ikke i god jord i Frederikshavn Kommune.

- Skattelettelserne rammer garanteret også mig. Og der kan man sige 'Ej, hvor herligt', men det er altså på lidt kort bane, for hvad kan jeg bruge det til, når og hvis jeg får brug for kernevelfærd, spørger Birgit S. Hansen og fortsætter:

- For eksempel da min egen mor var syg - nu er hun ikke mere - men der var jeg afhængig af, at kommunen havde et anstændigt serviceniveau på ældreområdet. Det kan jeg jo ikke selv levere.

Kigger væk fra kommunerne

Birgit S. Hansen understreger samtidig, hvor svært det i øjeblikket er at få budgetterne til gå op.

- Vi er ude og skære i klubtilbud til børn og unge. Vi skærer i dagtilbud til de voksne handikappede. Så det er ikke, fordi vi skærer i almenområdet. Vi skærer endnu dybere.

- Hvis statsfinanserne er så bomstærke, så beder jeg om, at man retter fokus på kommunerne.