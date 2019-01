S får Støjberg-nej til at opdele udlændingestramninger

Socialdemokratiet vil have VLAK-regeringen til at dele et lovforslag om stramninger på udlændingeområdet op i flere dele.

Men det kan det store oppositionsparti glemme alt om, lyder meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Vi ser det her lovforslag som et samlet hele. Det gør vi, fordi den del, der handler om ydelser, er så central. Man kan ikke bare plukke i dette lovforslag, siger hun.

Lovforslaget var torsdag til førstebehandling i Folketingssalen.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, siger, at partiet er klar til at stemme for den del af lovforslaget, der har fokus på at inddrage opholdstilladelser.

- Det vil vi meget gerne støtte, siger han.

- Så har vi peget på det, der handler om at nedsætte integrationsydelsen (i dag selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, red.). Det vil vi ikke støtte, siger Mattias Tesfaye.

Finansloven for i år, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i november sidste år, indeholder en række stramninger på udlændingeområdet.

Fokus skal fremover være på, at flygtninge skal rejse tilbage til deres hjemlande, i stedet for at integrere sig i Danmark.

Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse bliver nedsat med 2000 kroner for enlige forsørgere.

Desuden bliver satsen inden for samme område for samboende og gifte forsørgere nedsat med 1000 kroner per måned per person, altså 2000 kroner per husstand.

Mattias Tesfaye har tidligere givet udtryk for, at det bliver "for skrabet" at nedsætte ydelserne til børnefamilier med 2000 kroner om måneden.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, opfordrer Socialdemokratiet til at finde ud af, om partiet støtter stramningerne på udlændingeområdet.

- Hvis Socialdemokratiet mener, at det vigtigste i udlændingediskussionerne er at værne om dansk kultur, danske traditioner, danske værdier og at sikre, at der er styr på indvandring, så vil Socialdemokratiet også stemme for lovforslaget, som det ligger.

- Hvis det vigtigste for Socialdemokratiet er at sikre højere ydelser til nogle af de udlændinge, som lige er kommet til Danmark, og som vil komme til landet fremover, så må man agere på en anden måde, siger han.

Mattias Tesfaye mener, at lovforslaget i sin nuværende form vil "sætte os i en situation, hvor vi enten skal stemme for noget, vi er imod, eller imod en masse, vi er for. Det giver ingen mening", siger han.