S fejrer Mettes hade-plan

For et år siden tordnede statsminister Mette Frederiksen imod en racisme-handleplan. Nu glæder partiet sig over, at der kommer en

- Jeg har jeg principielt utrolig stor modstand imod handleplaner. Jeg kan ikke fordrage handleplaner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var mildest talt klar i mælet, da hun for et år siden forholdt sig til tanken om at lave en handleplan mod racisme.

Nu har Socialdemokratiet lavet en. En plan, som regeringspartiet er glad for:

'Med en konkret handleplan håber jeg, at vi kan bekæmpe racisme bredt i samfundet', lød det fra justitsminister Nick Hækkerup, da han præsenterede planen.

I Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' svarer Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, på, hvorfor partiet nu er vendt på en tallerken.

Ikke kæmpestor fan

- Helt principielt, Bjørn, hvad synes du om handleplaner?

- Det er ikke, fordi jeg er kæmpestor fan af handleplaner. De skal ikke bruges som undskyldning for, at man ikke at finde løsninger på problemer.

- Har I ikke spildt et år med modstand mod handleplaner, når I nu laver en?

- Nej, for vi har lavet andre initiativer undervejs. Vi har fx lavet bedre uddannelse til politiet, så man skal ikke altid kun tillægge handleplaner så stor betydning, men også de politiske handlinger, man foretager sig undervejs, siger han.

De andres idé

- Nu har vi så besluttet os for at lave en handleplan også, og det er jo også, fordi der blandt vores støttepartier har været et stort ønske om det.

- Er I blevet tvunget til det?

- Nej, det er vi ikke. Vi har jo også præsenteret en handleplan mod antisemitisme, så det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af at lave handleplaner. Men vi kan fint stå på mål for at vi laver en handleplan mod racisme, fordi vi skal gøre, hvad vi kan for at få bugt med det.

- Hvad er der sket med jeres helt principielle modstand mod handleplaner?

- Handleplaner skal ikke være en undskyldning for, at man ikke kan gøre andet, og vi har også gjort andre ting. Men jeg kan godt sige det igen: det har været et stort ønske fra vores støttepartier, at lave en egentlig handleplan mod racisme, og det lytter vi til.

- Er handleplanen mod racisme en god idé?

- Ja.

- Så var det vel også lovlig firkantet af statsministeren at sige, at hun ikke kan fordrage det?

- Nu skal jeg jo ikke fortolke på, hvad statsministeren mente...

... der er vel ikke så meget at fortolke på: hun hadede handleplaner?

- Jo, men i virkeligheden er det jo sund fornuft at sige, at man ikke kun skal have handleplaner, men også træffe beslutninger om at bekæmpe racisme undervejs, siger Bjørn Brandenborg.