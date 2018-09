S-formand bekræfter: Partikassen lænset for 150.000 kroner

Mens partitoppen på Christiansborg døjer med at anvende de mange gruppestøttemillioner, så er kassen gabende tom hos Socialdemokratiets partiforening i Brønshøj-Husum.

Ifølge lokalforeningens formand, Lasse Ryberg, er der uretmæssigt forsvundet 150.000 kroner fra partikassen - og dermed var alle medlemmernes penge væk, da bestyrelsen i sensommeren fik adgang til kontoen kort før et skifte på kassererposten.

- Det ser ud til, at vi har haft en kasserer, der har taget pengene fra kontoen. Jeg vil helst ikke injuriere kassereren. Men det er sådan, det ser ud for øjeblikket, fortæller Lasse Ryberg til Ekstra Bladet.

- Har I meldt det til politiet?

- Ja, siger Lasse Ryberg og oplyser, at politianmeldelsen skete for nogle uger siden.

- Hvordan opdagede I, at de 150.000 kroner var væk?

- Da vi fik adgang til kontoen.

- Hvordan opstod mistanken?

- Vi havde svært ved at få fat på kassereren. Så gik vi ned i banken og sagde, at vi gerne ville se et kontoudtog, siger Lasse Ryberg. Han forklarer, at de 150.000 kroner var blevet hævet med mindre beløb over en længere periode.

- Hvad er udsigten til at få pengene igen?

- Det ved jeg ikke. Men hvad jeg har hørt om lignende sager i foreningsarbejde, så er sandsynligheden for at få pengene igen nok ikke god. Der er typisk en grund til, at der er hævet penge. Det er typisk, fordi folk har manglet dem selv, siger Lasse Ryberg, der understreger, at alle pengene var kontingentpenge fra medlemmerne.

- Var kassen så tom?

- Jeps.

- Hvad gør man så?

- Man politianmelder og lader være med at bruge nogle penge. Vi venter på, at der kommer nye kontingenter ind og sørger for, at der fremover skal være flere, der skriver under, når man skal hæve. Jeg har fortalt om det her på en ekstraordinær generalforsamling, så det er ikke noget, som kun tre mennesker ved, understreger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere kilder, som bekræfter Lasse Rybergs forklaring - og at lokalformanden oplyste det samme på generalforsamlingen tidligere i september.

Lokalt folketingsmedlem: Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har også præsenteret sagen for folketingsmedlem Yildiz Akdogan (S), som er den lokale kandidat i Brønshøj-Husum.

- Jeg vil helst ikke udtale mig om det. Jeg henviser til formanden, siger hun.

Ekstra Bladet har også talt med den tidligere kasserer, der stiller sig uforstående overfor anklagerne. Vedkommende afviser at kende til en politianmeldelse - men vil heller ikke forholde sig konkret til Lasse Rybergs oplysninger.

Den tidligere kasserer bekræfter dog, at bruddet har været usædvanligt, og at der ikke blev lavet nogen form for overdragelse til efterfølgeren på kassererposten.