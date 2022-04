S i atom-bommert: - En skræmmekampagne

En 'emoji' med et eksploderende hoved og en paddehattesky som kendt fra atomprøvesprængninger.

Det er motivet i Socialdemokratiets seneste politiske kampagne, der retter et spidst angreb mod partierne Liberal Alliance og Nye Borgerliges opbakning til atomkraft i Danmark.

'Vermund og Vanopslagh vil stadig have atomkraft i Danmark', hedder i det grafikken, der er delt på Socialdemokratiets Facebook-side.

Særligt den såkaldte 'mindblowing'-emoji vækker nu kritik fra flere sider.

En række af Socialdemokratiets egne medlemmer giver dem stryg med den tykke ende af kommentar-kæppen på Facebook.

'Som medlem af S bliver jeg nødt at sige, at den her retorik simpelthen er for dum...', lyder det fra Mikkel Frederiksen i et ud af mange kritiske indlæg.

'Som medlem er det skammeligt at mit parti udtaler sig på den her amatøragtige facon. Se på de nye reaktorer før i skriver noget så kategorisk og dumt som det her', skriver partimedlem Jan Pierrel-Boas i et andet indlæg.

Men også hos de to borgerlige partier, der er genstand for kampagnen, bliver der rystet på hovedet:

- Altså, jeg er jo generelt glad for reklamen for min politik, siger Alex Vanopslagh (LA).

- Mon ikke brugen af smileyen både symboliserer, at det er skørt - og så selvfølgelig få folk til at tænke på atomsprængninger, siger LA-formanden til Ekstra Bladet.

- Det viser med al tydelighed, at de har svært ved at argumentere mod kernekraft substantielt og derfor må ty til fordummende skræmmekampagner, lyder det fra partilederen.

Også Nye Borgerliges energiordfører, Peter Seier Christensen, retter skytset mod Socialdemokratiet.

- Et atomkraftværk vil aldrig kunne skabe en paddehattesky på den måde. Det er en skræmmekampagne. Lad os nu have en ordentlig debat i stedet.

S: En fin emoji

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mener dog ikke, at kritikerne har noget at have deres harme i:

- Emojien betyder shock. Den er med til at illustrere, at man stadig i 2022 kan synes, at atomkraft er en god ide. Og så skal skyen symbolisere den risiko, der er ved atomkraft. Det er velkendt, at der selv på højteknologiske anlæg som Fukushima, kan ske uforudsete katastrofer.

Christian Rabjerg Madsen. Foto: Jens Dresling

- Nu siger du, at skyen skal symbolisere risikoen. Men det er jo en paddehattesky, som bliver blæst op i en størrelse, hvor man kan foranlediges til at tro, at det handler om atomsprængninger?

- Ja, det kan et anlæg, hvor der sker en fejl desværre også.

- Men det bliver jo ikke sådan en paddehattesky, Christian Rabjerg...

- Det skal symbolisere, at der er en risiko ved atomkraft, selvom det er til fredelige formål.

- Men der findes jo hundredvis af emojier. Der findes jo alle mulige emojier, der symboliserer 'chok', hvor man har åben mund og polypper. Men den her har en padehattesky. Det ligner en atomsprægning eller en bombe...

- Man skal ikke sætte lighedstegn mellem atomkraft og berigelse af uran til våben...

- Hvorfor så ikke bare bruge en anden emoji?

- Jeg synes, det er en fin emoji. Emojien betyder 'chok'. Den symboliserer overraskelse. Vi er overraskede over, at man i 2022 kan mene, at det her er en god ide.

- Fremdrager i den grafik nu, fordi der også er frygt for en atomkrig med Rusland?

- Nej, det kan jeg afvise. Det har intet med krigen i Ukraine at gøre. Men situationen der har selvfølgelig skabt fornyet debat om, at energi- og sikkerhedspolitik hænger sammen.

Ekspert: Unødvendig skræmmekampagne

Der er ikke ligefrem topkarakter til Socialdemokratiets nyeste kampagne fra kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier, Troels Johannesen.

- Jeg synes, det er en temmelig frisk grafisk tone, Socidalemokratiet bruger i sin kampagne, siger Troels Johannesen til Ekstra Bladet.

- Vi er vant til at se emojis. Men jeg synes, det er nogle meget voldsomme virkemidler, som Socialdemokratiet tager i brug, når de forstøtter dem op i den størrelse. Og med den kontekst, at der er en padehattesky, når vi taler atomkraft.

Unødvendig

- Det er en skræmmekampagne mod Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Og jeg synes egentlig, den er ret unødvendig. Både sprogligt, visuelt. Men egentlig også politisk taktisk.

- Hvis jeg var Socialdemokratiet, var jeg slet ikke gået ned af den her vej. Jeg havde i stedet brugt mine kræfter på Enhedslistens store udfordringer på Ruslands-området. LA og Nye Borgerlige er jo slet ikke partier, som S normalt mister stemmer til, siger Troels Johannesen.

Troels Johannesen har svært ved at forstå, hvorfor Socialdemokratiet skulle synes, at Nye Borgerlige og Liberal Alliance udgør en politisk trussel stor nok til at køre kampagne mod dem.