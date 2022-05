S i ja-koks

'Noget jura' står i vejen for, at danskerne fik den mest letforståelige stemmeseddel ved folkeafstemningen, siger partiets politiske ordfører. Ekspert afviser

Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, står der 'noget jura' i vejen for, at stemmesedlen ved folkeafstemningen om forsvars-forbeholdet kort og godt kunne have lydt:

'Vil du afskaffe forsvars-forbeholdet'?

Det sagde Stoklund i sidste uge til Frihedsbrevet, men det går professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Waage, nu i rette med:

- Jeg forstår ikke helt, hvad Stoklund mener med, at juraen skulle spænde ben her. Og man må spørge, hvilken kilde der ligger bag den opfattelse, siger han og fortsætter:

Kort og godt

- Jeg mener godt, at man kunne formulere stemmesedlen sådan, at man direkte skrev, at man afskaffede forsvarsforbeholdet. Og så kunne man uddybe det med en lille tekst, der forklarede det lidt nærmere nedenunder.

Et flertal i Folketinget har lagt sig fast på et noget længere spørgsmål på stemmesedlen, som lige fra begyndelsen har været omstridt.

"Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet", hedder det.

Nej-partierne har beskyldt stemmesedlens spørgsmål for at være ledende, fordi positive ord som 'deltage', 'samarbejde' og 'sikkerhed' sættes i forbindelse med at afskaffe forbeholdet.

- Undskyld Ekstra Bladet, men man skal passe på med, at man ikke undervurderer danskerne. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Ekstra Bladets Brian Weichardt ovenpå det kaos, der har været om ordlyden på stemmesedlen 1. juni. Her skal danskerne vælge, om Danmark skal afskaffe EU-retsforbeholdet Ekstra Bladet har tidligere forholdt udenrigsministeren til selvsamme ordlyd på stemmesedlen

Havde været det nemmeste

Men det kunne altså ifølge Rasmus Stoklund ikke have været meget anderledes:

- Man kan ikke bare have en formulering der hedder: ’Skal vi stemme ja eller nej til at afskaffe forsvars-forbeholdet’, som jo måske ville være det nemmeste, sagde Stoklund til Frihedsbrevet.

Det skete med henvisning til, at stemmesedlen skal afspejle ordlyden på det lovforslag, som regeringen har præsenteret.

Men regeringen kunne godt have skrevet en anden ordlyd på lovforslaget, påpeger Frederik Waage.

- Det er jo regeringen, der formulerer lovforslaget, og her står man meget frit, hvis bare man angiver, hvad der stemmes om. Der sker ikke suverænitetsafgivelse, hvis man afskaffe forbeholdet. Og det gør mulighederne for formulering meget fri, siger han.

Ikke mere at tilføje

Ekstra Bladet har bedt Rasmus Stoklund forklare, hvad det for 'noget jura', der står i vejen for det nemmeste spørgsmål.

Han svarer i en sms:

- Jeg mener, at stemmesedlen afspejler, hvad det er danskerne skal tage stilling til. Formuleringen blev desuden ændret for at imødekomme nej-siden, skriver han med henvisning til, at delen med at 'afskaffe EU-forsvarsforbeholdet' ikke var med i første udkast.

- Samtidig afspejler stemmesedlen fortsat det lovforslag, som der skal stemmes om. Derfor har jeg ikke så meget mere at tilføje debatten på dette område, skriver Stoklund til Ekstra Bladet. Og tilføjer:

- Bundlinjen er jo, at ingen er i tvivl om, at vi den 1. juni tager stilling til, om vi skal deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.