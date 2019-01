S i kæmpe kovending: Nu stemmer de for

Det var ikke i pæne vendinger, da skatteordfører Jesper Petersen (S) kritiserede en nedsættelse af lystbåde-forsikringer, som regeringen spillede ud med i et finanslovsforslag. Nu vil S stemme for, og skatteordføreren medgiver, at han har udtalt sig 'for unuanceret'

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, er blevet klogere på et lovforslag og har med egne ord udtalt sig 'for unuanceret' om det til Ekstra Bladet.

Det siger den socialdemokratiske ordfører, efter at partiet er blevet enig med sig selv om, at det vil være med til at lægge stemmer til de skattelettelser til bådejere, som Jesper Petersen for fire måneder siden karakteriserede som 'Liberal Alliances gave til Fritz og Poul-segmentet med dyre både i Vedbæk, Skovshoved og Rungsted' og 'skattelettelser til dem, som har mest i vores samfund'.

- Nogle gange må man også bare erkende, at hvis man har været for unuanceret i en udtalelse, så må man tage et interview som det her, lyder det fra Jesper Petersen.

Koster 20 millioner

Kritikken var rettet imod en afgiftsnedsættelse på forsikringer af lystbåde, som fremgår i regeringens finanslov, og som regeringspartierne, DF, Radikale Venstre og altså også Socialdemokratiet i Folketingets Skatteudvalg er blevet enige om at indstille til vedtagelse.

Det fremgår af et notat fra Folketingets Skatteudvalg. Tirsdag skal der stemmes om ændringsforslaget i Folketingssalen.

Helt konkret skal den såkaldte afgift på lysttøjsforsikringer sænkes fra 1,34 procent til 1 procent årligt af den værdi, som fartøjet er forsikret for. Nedsættelsen vil betyde, at jo større en båd man har, jo større bliver besparelsen, og det kommer til at koste statskassen 20 millioner kroner.

Er blevet klogere

Men skatteordføreren indrømmer nu, at han ikke længere mener, at skattelettelsen kun er en gave til overklassen.

- Vi så gerne, at man havde gjort det på en anden måde, men forslaget her vil vi ikke stille os i vejen for, fordi vi også kommer dem i møde, der har både til en helt anden værdi. Det betyder også noget for mig, at tiltaget bliver finansieret af en højere strafrente på virksomheders skattegæld. Så pengene kommer også et sted fra, hvor jeg synes, det er til at forsvare, at man kommer almindelige danskere, der har valgt båden som interesse, i møde, siger Jesper Petersen.

- Men I kunne jo ligesom Enhedslisten, SF og Alternativet helt lade være med at være en del af det her flertal, der har indstillet lovforslaget, især på baggrund af, at du har været ude med en harsk kritik af det?

- Hvis man får en mere nuanceret holdning til et forslag, så må man jo også bare erkende, hvis man har været for unuanceret i en udtalelse og i hvert fald er blevet bevidst om, hvor stor en gruppe helt almindelige danskere man kommer i møde med forslaget. Så må vi arbejde videre for, at vi laver en egentlig omlægning, sådan at dem med de dyreste både kommer til at betale noget mere, siger han.

- Så nedsættelsen er ikke længere kun en skattelettelse for folk, der har allermest i det her land?

- Det er det nemlig ikke, og det er jo der, hvor min udtalelse godt kunne have været mere nuanceret. Vi mener dog stadig ikke, der er nogen grund til at give ejerne af de dyreste både den skattelettelse.

- Hvordan vil du så karakterisere det her lovforslag nu, hvis det ikke er en kæmpe gave til overklassen?

- Det er en imødekommelse af sejlerne i Danmark, som burde have været lavet mere gennemtænkt, end den er, lyder det fra skatteordføreren.

Det er mærkeligt

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så giver skattelettelsen de mest velhavende bådejere som eksempelvis Lars Seier Christensen en skattelettelse på tusindvis af kroner om året.

Og i Enhedslisten undrer man sig over Socialdemokratiets holdningsskifte til at give skattelettelser til de mest velhavende i samfundet.

- Jeg er meget overrasket over Socialdemokratiet. Forslaget er det samme, som det hele tiden har været. Der er ikke ændret et komma. Jeg er ærgerlig over det, fordi det netop er sådan en rigmands-rabat, som et nyt flertal ville kunne rulle tilbage og bruge pengene på noget fornuftigt. Flere sygeplejersker på hospitalerne eller flere lærere i folkeskolen. Det er ikke muligt, når Socialdemokratiet tilsyneladende har skiftet fuldstændig holdning i sagen.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, synes, det er mærkeligt, at Socialdemokratiet efter hård kritik af lovforslaget ender med at stemme for det. Foto: Jakob Jørgensen

- Bottomline er, at det her forslag var det, der lå i finansloven, og som Socialdemokratiet tidligere har været rigtig kritiske over for, og som de nu synes ender med at være udmærket. Det er altså lidt mærkeligt, at de ender med at stemme for det, lyder det fra partiets skatteordfører, Rune Lund.

