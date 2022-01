S kalder skævt corona-tal relevant

Selvom myndighedernes tal for hospitalsindlæggelser med corona skyder over målet, er de stadig relevante, mener Socialdemokratiet

Det giver god mening at tælle folk med brækkede lemmer med i corona-statistikkerne.

Det siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, i podcasten 'Ingen kommentarer', efter at det i sidste uge kom frem, at myndighedernes officielle tal for corona-indlæggelser skyder langt over målet.

Statens Serum Institut medregner nemlig folk, der er indlagt med brækkede ben eller psykiske lidelser i deres corona-opgørelser, hvis de har haft en positiv corona-test inden for de seneste 14 dage. Hvor det med andre ord slet ikke er corona, der har bragt dem på sygehuset.

Region Hovedstaden lavede kort før nytår en opgørelse, hvor man frasorterede de patienter, der ganske vist var smittet med corona, men var indlagt for noget andet.

Og her viste det sig, at cirka en tredjedel af corona-patienterne ikke var indlagt på grund af corona.

Siger ikke så meget

Alligevel mener Socialdemokratiet, at SSI's høje tal er relevant, når man skal vurdere omfanget af restriktioner i samfundet.

- Både regionens og SSI's tal er relevante, siger ordføreren.

- Hvilket tal er mest relevant, synes du?

- Tallene viser to forskellige ting. Og de er relevante på hver deres måde. SSI's tal siger jo ikke så meget om, hvor farlig corona er. Det gør det andet. Men det siger noget om, hvor belastet sygehusene er af corona. Så de siger noget om den ekstra byrde, der er lagt på sygehusene.

Lemper ikke

Myndighedernes indlæggelses-tal spiller en central rolle for omfanget af restriktioner i samfundet. Alligevel vil Socialdemokratiet ikke på stående fod lempe restriktionerne, selvom SSI's tal altså inkluderer brækkede lemmer og ondt i sjælen.

Statens Serum Institut har desuden meldt ud, at deres tal vil blive mere misvisende, efterhånden som omikron-varianten skyller hen over landet og smitter tusindvis af mennesker hver dag.

Det vil nemlig øge sandsynligheden for, at folk, der skvatter på de glatte vinterveje, også har haft corona inden for de seneste par uger. Og det vil få dem til at tælle med i corona-statistikkerne.

- Hvorfor påvirker det ikke dit syn på restriktioner, at det indlæggelsestal, du styrer efter, bliver mere og mere misvisende?

- Det vil jeg også gerne kigge mere ned i. Vi er fuldstændig opmærksomme på forskellene på de tal, og at de viser to forskellige ting. Og vores myndigheder kommer også til at se på begge typer tal, når vi skal se på, hvordan vi kommer igennem de næste måneder, siger sundhedsordføreren i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

