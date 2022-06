S-kampagne får kritik: Utroværdig og hyklerisk

- Utroværdig og hyklerisk.

En ny kampagne fra Socialdemokratiet har fået Det Konservative Folkeparti op af stolen.

I en Facebook-annonce, der ifølge Facebooks egne tal, er nået ud til titusinde unge mellem 18 og 34 år, ser man en ung socialdemokrat.

- Hvis du mener, at børns fremtid ikke skal afgøres af forældrenes indkomst, så synes jeg du skal prøve et gratis intromedlemskab af Socialdemokratiet, siger han til seerne.

Men det er tilsyneladende stik imod partiets egen politik.

I den nye gymnasie-aftale har regeringen nemlig besluttet, at kommende gymnasieelever skal fordeles efter, hvor meget deres forældre tjener.

Det betyder konkret, at ansøgere i dele af landet, hvor der er skæv elevsammensætning, blandes, når man måler på forældrenes indkomst.

Dermed afgøres deres fremtid af forældrenes indkomst.

'Topmålet af hykleri'

Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti undrer sig meget over Facebook-annoncen.

- Vi er ude i en god gammeldags politiker-hykleri, siger Mai Mercado til Ekstra Bladet.

Hun mener at kampagnen er 'virkelig utroværdig' og 'topmålet af hykleri'.

- Hvis der er noget som 'tvangsfordelingsaftalen' bestemmer, så er det lige præcis at det fra nu af er forældreindkomst der bestemmer hvor de kan gå på gymnasiet.

Hun mener derimod, at staten skal blande sig udenom, og lade det være op til de unge selv.

- Eleverne skal selv vælge. Det skal være de unge mennesker der vælger hvor de vil gå på gymnasiet.

Afviser hykleri

Socialdemokratiet er ikke enige i, at annoncen skulle være hyklerisk. Socialdemokratiets undervisningsordfører, Jens Joel skriver til Ekstra Bladet at det 'er vigtigt, at alle unge har mulighed for at komme på et gymnasium, der både er fagligt og socialt i balance'.

'Vi skal bekæmpe parallelsamfund, polarisering af skolerne, faldende faglighed og dårlig integration, så alle unge får muligheder for en god uddannelse.

Derudover skyder Jens Joel skarpt tilbage mod Det Konservative Folkeparti og Mai Mercado.

'Hykleriet står De Konservative selv for, når de påstar at ville bekæmpe parallelsamfund, men ikke vil gøre noget ved de problemer, der findes mange steder i de største byer i vores land'.

Mai Mercado afviser selv at have tvangsfordelt

Mai Mercado sad i regering under Lars Løkke Rasmussen indtil 2019. I den daværende regerings ghettoplan fra 2018, var et af punkterne, at der maksimalt måtte nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution.

Alligevel afviser Mai Mercado, der var socialminister i regeringen, at hun dengang gjorde det samme som Socialdemokratiet gør nu.

I sagde dengang til nogle børn, at "I kan ikke gå i denne børnehave, for der er for mange fra det udsatte boligområde, der går her i forvejen, derfor skal I gå i en anden institution". Socialdemokratiet siger nu "du kan ikke gå på dette gymnasium, for der er for mange der ligner dig selv, så du må gå på et andet". Hvad er forskellen for det konkrete barn på det I gjorde, og det Socialdemokratiet gør?

- Socialdemokraterne tager det frie valg fra alle, og den anden forskel er, at vi dengang da jeg var minister sikrede, at de børn der havde brug for at komme i børnehave, kunne komme i børnehave.

Mai Mercado peger derudover på, at der blev indlagt en dispensationsmulighed.

- Hvis du boede i Vollsmose og var helt almindelig dansk hvid familie, som gerne ville have dit barn til at gå hjemme, så kunne du også det.