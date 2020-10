S-kendis stiller op som overborgmester

Tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og ekspert i 'Luksusfælden' vil være overborgmester

57-årige Mette Reissmann vil være overborgmester i København.

Det siger hun til Jyllands-Posten tirsdag aften.

Mette Reissmann er foruden at være tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet også kendt som ekspert i TV3-programmet 'Luksusfælden'.

Her har hun på tv hjulpet flere gældsramte danskere til at få styr på deres privatøkonomi.

Mette Reissmanns forbrugsfest: Kæmpede med stor gæld

Mette Reissmann stiller op i Valbykredsen. Til Jyllands-Posten siger hun, at beslutningen om at stille op som overborgmester ligger i 'naturlig forlængelse af, at jeg i forvejen er kredsens spidskandidat til Borgerrepræsentationen.'

Post ledig

Indtil for ganske nylig hed Københavns overborgmester Frank Jensen.

Frank Jensens gramse-sager går verden rundt

Han trak sig efter flere anklager om sexchikane og upassende opførsel over for kvinder på Københavns Rådhus og i Socialdemokratiet.

Lars Weiss er nuværende overborgmester i København. Han har meddelt, at han ikke ønsker at stille op til posten, når der er kommunalvalg i 2021.

Socialdemokratiet i København udpeger Lars Weiss til overborgmester

Medarbejdere: Frank sagde ikke undskyld