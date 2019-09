S klynker over ballon

Den ballon er ikke sjov.

Sådan lyder beskeden fra to socialdemokrater, efter Radio 24/7 har pustet en ballon af Martin Rossen op på Kgs Nytorv. Martin Rossen er Mette Frederiksens nære ven og superspindoktor med plads i regeringens magtfulde udvalg.

'Hetz eller humor? Hvorfor er det væsentligt eller relevant at bruge licenskroner på at finansiere en kæmpeballon til at latterliggøre en særlig rådgiver i den nuværende regering?,' skriver folketingskandidat og redaktør på det socialdemokratiske netmedie PioPio Jens Jonatan Steen på Facebook.

Men også fra folketingsgruppen lyder kritik af ballonen.

'Radio 24Syv er i dag stolt af tilsviningen af Martin Rossen. Tradionelt har satireofre været politikere, der har mandat og dermed ansvar. Det er et nybrud at folk, der har valgt en rådgiver/embedsmandskarriere (uden mandat og ansvar) alligevel skal hånes i rampelyset,' skriver nyvalgte Rasmus Stoklund på Twitter.

Ekstra Bladet ville gerne spørge d'herrer, hvorfor de synes én mand, som sidder med enorm magt i regeringen, skal fritages for satire.

Kun Jens Jonatan Steen er vendt tilbage på henvendelsen via sms.

'Hej Jonas, jeg er altid seriøs. Men jeg har vist sagt, hvad jeg havde at sige sige om ballonen på FB;-)'

Statsministeriet meddeler, at Martin Rossen ikke har nogen ballon-kommentar.

Ballonen hænger på Kgs. Nytorv. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ballonen af Martin Rossen holder en pibe til rygning af stoffer i den ene hånd. På ballondukkens anden hånd sidder en Mette Frederiksen-handskedukke.

Tak for satire

De to tidligere statsministre Anders Fogh Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt understregede, at satire er en velintegreret af den offentlige samtale om politik herhjemme, da de for et par år siden deltog i DR's dokumentar Statsministrene.

- Det har en enorm betydning for vores demokrati. Politikerne skal kunne tåle, at der bliver tegnet voldsomme tegninger af dem, sagde Helle Thorning-Schmidt.

Anders Fogh Rasmussen rettede ligefrem en tak til Politikens skarpe pen Roald Als, som i adskillige år kun tegnede Venstre-manden med en kølle i hånden som en hulemand.

- Han har været helt uforlignelig i at bygge mit image op, og nu er hulemanden ligefrem blevet en del af mit brand.

- Jeg er faktisk Roald Als megen tak skyldig for hele min politiske karriere. Det vil han ikke bryde sig om, at jeg siger, men jeg mener det faktisk. Jeg synes, han er ret god, sagde Anders Fogh i dokumentaren.

Rasmus Stoklund skriver i øvrigt på Twitter, at han fik formuleret sig 'klodset'.

ok, jeg medgiver: klodset formulering fra min side, men min pointe var mere, at han ikke er i et ingenmandsland som ikke kan stilles politisk til ansvar i Folketinget, for det kan Mette Frederiksen. — Rasmus Stoklund (@RStoklund) September 3, 2019