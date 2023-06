S-kollega om Gjerskov: - Hun var et stort menneske

Socialdemokraten Bjarne Laustsen vil især huske sin nu afdøde kollega, Mette Gjerskov, for hendes kamp for de svageste i samfund

Det socialdemokratiske Folketingsmedlem Mette Gjerskov er død i en alder af 56 år.

Nyheden berører hendes mange årige kollega i partiet, Bjarne Laustsen, der vil huske hende 'som et stort menneske'. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var en alt for tidlig død, siger Laustsen og fortsætter:

- Hun var en person, som man kunne have en samtale med om alle livets forhold. Normalt mellem politikere spiller fagligheden jo en stor rolle, men Mette var et stort menneske og rummeligt menneske.

Bjarne Laustsen mindes Mette Gjerskov som en rummelig person med stærke holdninger. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Rummeligheden kom også til udtryk i Gjerskovs stærke holdninger samt vilje til at ytre dem, fortæller Laustsen. Især når det kom til de svage i samfundet.

- Hun havde jo stærke meninger og et stort engament. Hun gik især meget ind for at hjælpe de svageste i samfundet, men også dem som skilte sig lidt ud. Eksempelvis folk i LGBT+ miljøet, som folk ikke nødvendigvis synes, passer ind.

Annonce:

Statsministeren, Mette Frederiksen, roser også Mette Gjerskovs engagement i en hyldest på Instagram.

- Mette Gjerskov er gået bort. Det har jeg i dag modtaget besked om med stor sorg. Jeg vil savne hende. Hendes store hjerte. Hendes høje latter og dybe stemme. Hendes internationale udsyn og hendes glødende engagement. På Socialdemokratiets vegne en kæmpe tak, skriver hun.

Hendes varemærke

Mette Gjerskovs stærke holdninger til de svageste i samfundet, kom i følge Bjarne Laustsen især til udtryk, når snakken faldt på flygtninge- og indvandrerpolitik.

- Det var hendes varemærke. Når vi havde debatter om det, så var hun altid dybt engageret i det, og havde stærke holdninger til det, og hvordan vi behandlede dem.

- Og det er jo en af de ting, som definerede hende. Fordi hun stod jo ved det.

Annonce:

Et eksempel på dette er, da Mette Gjerskov i 2018 nægtede at stemme for et tildækningsforbuddet - som blandt almene mennesker er kendt som 'burkaforbuddet' - hvilket var stik imod partiets linje. Som konsekvens blev hun frataget sit ordførerskab.

Mette Frederiksen vil savner Gjerskovs 'høje latter' og 'engagement'. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Ritzau Scanpix

- Danskerne har brug for at høre, hvad deres politikere virkelig mener. Høre at vi står op for vores grundholdninger – også selvom det er svært, udtalte Mette Gjerskov i 2018 om situationen.

Efterlader et tomrum

Bjarne Lausten kender især Mette Gjerskov fra deres mange år som medlemmer i de samme socialdemokratiske kaffeklubber, fortæller han.

- Jeg har lige stået med Carsten Hansen (tidligere folketingsmedlem og minister for Socialdemokratiet red.), og snakket om det. Fordi vi var jo i den samme kaffeklub som Mette, som både bliver kaldt Bjørnebanden og Rustbankerne.

- Den klub eksisterer jo ikke rigtig mere, men mig og Mette har alligevel fulgtes, og hun var også et skattet medlem i vores nye klub.

- Vil hun efterlade et tomrum i partiet?

- Ja, det vil hun da helt sikkert. Hun var en god kollega og meget social. Hvis man havde hendes ryg, jamen så var hun også meget loyal.

Mette Gjerskov blev tirsdag mindet ved et socialdemokratisk gruppeseminar ved Kalvebodbrygge. Folk var meget berørte, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet lavede sidste år et stort interview med Mette Gjerskov og hendes liv med smerter. Læs det her: Mettes hårde kamp mod kroniske smerter