S-koryfæ frygter Uffes Løkke-flirt: Stol ikke på den mand

Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Aarhus Flemming Knudsen er langt fra tryg ved Alternativets leder, Uffe Elbæk, og hans flirt med frie mandater og Lars Løkke (V).

Det kan nemlig sagtens ende med, at Elbæk giver Lars Løkke magten efter et valg, vurderer Flemming Knudsen. Sådan er det gået før.

- Stol ikke på den mand. Jeg har erfaring med ham, og det er en reel mulighed, at Uffe gør Løkke til statsminister, siger Flemming Knudsen, der har været medlem af Socialdemokratiet siden 1964.

Alternativet-stifteren sørgede tilbage i 2001 for, at Venstre for første gang i 82 år kunne indtage borgmesterkontoret i Aarhus - en ærke-socialdemokratisk kommune.

Dengang var Elbæk byrådsmedlem for de radikale, som i generationer havde støttet Socialdemokratiet. Men pludselig skiftede Elbæk lejr.

- Når han kunne være med til at vælte en socialdemokratisk borgmester i Aarhus, så kan han også være med til at forhindre en socialdemokratisk statsminister, fortæller han tidligere Aarhus-borgmester.

Sikrede borgmesterkæden

Venstres spydspids i Aarhus tilbage i 2001 hed Louise Gade, og hun kunne på Elbæks nåde smykke sig med borgmesterkæden i stedet for netop Flemming Knudsen.

- Louise Gade blev valgt i byrådet med 16 stemmer mod 15, og som matematiklærer på orlov, der kunne jeg godt regne ud, hvad det betød, siger Knudsen.

I dag hedder spydspidsen Lars Løkke Rasmussen i stedet for Louise Gade, og Aarhus Rådhus er skiftet ud med Christiansborg. Men Alternativets udgangspunkt er det samme.

For med det grønne partis melding om, at deres mandater efter et kommende folketingsvalg ikke skal tælles med hos rød blok, kan der hurtigt opstå en situation, hvor Mette Frederiksen ikke har flertal til at forsøge at danne en regering.

Uffe: En chance til Løkke

En rolle, der derfor går til Lars Løkke Rasmussen, og tidligere har Uffe Elbæk slået fast, at Løkke får muligheden.

– Løkke skal da have en chance. Jeg glæder mig til at høre, om han er blevet mere grøn og mere EU-venlig, sagde Uffe Elbæk i Jyllands-Posten.

Det er dog ikke politik, der afgjorde det for Uffe Elbæk tilbage i 2001.

- Der var noget med kemien, som måske ikke rigtig var på bølgelængde, forklarer Flemming Knudsen.

Det har Uffe Elbæk tidligere bekræftet overfor Ekstra Bladet.

– På valgnatten sagde vi til Socialdemokratiet, at hvis de ville stille med en anden borgmester (end Flemming Knudsen, red), med Nicolai Wammen, så ville vi gerne pege på ham, sagde Uffe Elbæk.