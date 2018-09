S-koryfæ om Mettes topfolk: Modarbejder bevægelsen

'Det er uanstændigt': Mette Frederiksens tropper er under intern beskydning for seminar uden overenskomst

De har kvajet sig. De har dummet sig. De har gjort noget uanstændigt.

Der er hårde ord fra garvede socialdemokratiske kræfter, når det kommer til Mette Frederiksens topfolk, som i august tog på seminar på Michelin-hotel uden overenskomst.

- De skal selvfølgelig finde et sted med overenskomst. Det andet er uanstændigt og dumt, siger den tidligere Aarhus-borgmester Flemming Knudsen, der har været medlem af Socialdemokratiet siden 1964.

- Sådan noget skal man tjekke. Det er ikke smart, når de på den måde modarbejder den bevægelse, som de selv går og praler med, siger Flemming Knudsen, som i dag sidder i regionsrådet i Midtjylland.

De seks ansatte, som tog på kursus uden overenskomst tæller blandt andre partisekretær Jan Juul Christensen, stabschef og Mette Frederiksens højrehånd – Martin Rossen – samt tidligere minister Thor Möger.

Stop forsvaret

Folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kom S-toppen til undsætning med spørgsmål rettet mod Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen.

Men det skal hun stoppe med, mener S-kollega Per Mortensen, medlem af byrådet i Ballerup.

- De ansatte har kvajet sig, og det skal de bare tjekke op på næste gang, så det giver ingen mening at forsøge at forsvare det, siger Per Mortensen, som er næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Ballerup.

Hos Socialdemokratiet gør man ellers en dyd ud af, at medlemmer bør benytte sig af spisesteder med en overenskomst.

Når arbejderpartiet holder kongres i Aalborg denne weekend, har det endda valgt at opliste de steder i byen, hvor man kan indtage sin kost med god samvittighed.

Burde koste en kvajebajer

Det skyldes, at overenskomster er en del af Socialdemokratiets dna, hvis man spørger i Ballerup byråd.

- Det er jo overenskomster, som har skabt vores velfærd, og derfor skal vi bakke op om de steder, som har overenskomst. Det ligger i vores dna, siger Per Mortensen.

Topfolkene omkring Mette Frederiksen skal blandt andet sørge for, at pressen skriver positivt om S-formanden.

- De ved jo, at Ekstra Bladet skriver om det, og det står på side et, at man ikke skal gøre det. Det er børnelærdom, og det burde koste en kvajebajer, forklarer han.

Seminaret på Michelin-stedet kostede 2655 kroner pr. person. Normalt kommer drikkevarer oveni, men Socialdemokratiet ønsker ikke at oplyse om indtaget af drikkevarer.

Nemt alternativ: Billigere og med overenskomst Mette Frederiksens tropper kunne nemt have spist og overnattet billigere og med ren samvittighed. Det oplyser Hans Jes Bækkel, faglig sekretær i 3F Sydsjælland, som foreslår en række steder i samme område med overenskomst. - Der er flere steder. Vi har også vores egen kursusejendom Smålandshavet i Karrebæksminde, der er på højde med alle andre restauranter og ligger i et naturskønt område, siger han. På Menstrup Kro nær Næstved kunne de seks ansatte få et kursusdøgn med fuld forplejning efter danske traditioner for 1095 kr. pr. person. I Karrebæksminde ligger 3F’s kursuscenter, hvor et kursusdøgn med forplejning og fri adgang til wellness-center koster 1729 kr. pr. person. Begge steder er der overnatning på enkeltværelser.

Per Mortensen har også bedt Pernille Rosenkrantz-Theil om at stoppe angrebet på Ekstra Bladet på Twitter.

Pernille stop de har kvajet sig længere er den ikke. Det kan ske.

Men sørg nu at holde møder steder der er OK. Der kan være grænse tilfælde, hvor man er inviteret mm, Men når vi selv bestiller er det første der tjekkes er der OK. Det var en smutter det kan ske. — Per Mortensen (@PrmMortensen) September 22, 2018

Inden Per Mortensen bad kollegaen om at stoppe var der en udveksling mellem Pernille Rosenkrantz-Theil og Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen.

Vil du nu også til at inddrage mediestøtte blot fordi vi laver kritisk journalistik om jer? Så er du jo helt på linje med vennerne i DF og regeringerne i Polen og Ungarn! Hvis tandløs journalistik er en forudsætning for mediestøtte så undværer vi gerne #dårligspin #dkpol — Poul Madsen (@pomaEB) September 22, 2018