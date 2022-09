S-kovending får kritik fra alle kanter: - Falliterklæring

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, vinder ingen sympati på rådhuset, efter hun og Socialdemokratiet har trukket valgløftet om at nedlægge hver tredje parkeringsplads i kommunen tilbage.

Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, er nærmest lamslået over udmeldingen, og hun mener bestemt ikke, at det ville være urealistisk at få nedlagt parkeringspladserne.

- Jeg synes, det er helt uforståeligt. Vi står midt i en galoperende klimakrise. Vi har lige måttet konstatere i København, at vi ikke når det ambitiøse mål om at blive klimaneutral i 2025, men vi fastholder jo, at målet stadig skal nås hurtigst muligt. Det kræver jo, at der bliver sat turbo på tiltagene.

Line Barfod, teknik- og miljøborgmester, kalder det 'uforståeligt', at Socialdemokratiet bryder valgløftet. Foto: Marcus Emil Christensen

Samme toner lyder fra SF's Astrid Aller.

- Jeg tænker, at det da må være en skuffelse for de vælgere, der har stemt på S, fordi de troede, der var store ambitioner om at lave nogle gode, grønne områder.

- Jeg går ud fra, at når så stort et parti laver så stort et valgløfte, så mener de, at det er realitisk. Nu kalder de det urealistisk og siger, at folk ikke kan få hverdagen til at hænge sammen uden en bil, og det betragter jeg som en falliterklæring for vores projekt om at skabe en cykelby fra deres side, siger Astrid Aller.

Begge partier ønsker, at der i fremtiden er færre parkeringspladser og flere delebiler i København.

Vi sagde det jo

I blå blok er der også løftede øjenbryn. Her påpeger både Venstre og de konservative, at de hele tiden har sagt, at det var urealistisk.

- Folk flytter ud af byen, hvis der bliver nedlagt parkeringspladser, og det har vi advaret imod mange gange. Vi har selv hele tiden talt om, at vi gerne vil have nogle parkeringsanlæg under jorden, ligesom vi også vil kigge på de ubrugte parkeringspladser, der ligger ved de offentlige institutioner, så vi får åbnet op for københavnerne, siger Venstres gruppeformand, Louise Theilade Thomsen.

De konservatives gruppeformand, Helle Bonnesen, er også kritisk over for Socialdemokratiet.

- Deres hetz mod bilejere er gået alt, alt for vidt. Vi har som det eneste parti konsekvent stemt imod nedlægningen af parkeringspladser, siger hun.

- Vi har i forvejen en målsætningen om, at alle fossile biler skal ud af København i 2030. Så det her er jo ikke en kamp mod CO2. Det er en kamp mod bilejere, siger hun og fortæller, at de konservative altid er klar på at finde nye parkeringspladser andre steder.

Interne uenigheder

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen ønsker ikke at stille op til interview. Hun henviser i stedet til Mette Reissmann.

- Var det en fejl at foreslå det i første omgang?

- Man ville for meget og for hurtigt. Jeg er kun glad for, at den nu er lagt død. Jeg vil sige, at både under valgkampen og op til nu har vi haft et klart indtryk af, at københavnerne har været frustrerede over det parkeringsdrama, der er. Og det kan jeg godt forstå, så vi har lyttet til dem, der bruger 50 minutter efter arbejde på at finde en parkeringsplads. Man skal have lov til at have en bil, når man bor i København, siger Reismann.

- Har I været uenige internt i gruppen, om det var den rigtige vej at gå, inden I fremlagde forslaget?

- Jamen, ja. Vi er et parti med mange meninger, men nu er vi enige om det her. Og det er dejligt.

Der er endelig enighed i den socialdemokratiske gruppe, efter man har opgivet forslaget om at fjerne hver tredje parkeringsplads. Foto: Stine Tidsvilde

- Så det var en fejl?

- Det var i hvert fald noget, hvor man havde en vision om at skabe et bedre byrum. Det vil vi stadig gerne, men man kan ikke på samme tid sige til københavnerne, at de ikke kan have en bil. Selvfølgelig kan man ikke det,

Mette Reissmann bakker op om Sophie Hæstorp Andersens forslag om at undersøge, om man lovligt kan reservere den almindelige gadeparkering til personer med beboerlicens, ligesom også hun gerne ser, at der kommer flere parkeringsanlæg både under og over jorden. Hun er også åben for at kigge nærmere på at få flere delebiler ind i København.