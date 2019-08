S langer ud efter sygemeldt politiker

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen bør fremvise dokumentation for sin sygemelding, mener politisk ordfører for Socialdemokratiet i København

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) sygemelding fra Borgerrepræsentationen har kostet skatteborgerne op mod en halv million kroner, og derfor bør hun fremvise dokumentation for sin sygemelding.

Det mener Jonas Bjørn Jensen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation.

- Når stort set samtlige medier interesserer sig for, at en politiker er sygemeldt i fire måneder, så synes jeg også, at man som politiker skylder borgerne at få klarhed over sagen, siger Jonas Bjørn Jensen til Ekstra Bladet.

- Vi har alle sammen et ansvar for borgerne, der betaler vores løn, og her er der næsten tale om en halv million kroner, som Ninna Hedeager Olsen har fået, mens hun har været sygemeldt.

Ingen dokumentationspligt

Ninna Hedeager Olsen valgte i april at sygemelde sig efter en sag om voldtægt begået i hendes lejlighed, mens hun havde været til stede.

- Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne, skrev borgmesteren på Facebook 7. april.

Som kommunalpolitiker har Ninna Hedeager Olsen dog ikke pligt til at oplyse, hvorfor hun har sygemeldt sig, ligesom hun ikke har skullet fremlægge dokumentation i form af eksempelvis en lægeerklæring.

Og det skaber problemer for rådhusets omdømme, mener Jonas Bjørn Jensen.

- De her sager er ikke bare et problem for Ninna Hedeager Olsen eller for Enhedslisten, men for hele rådhuset, når der bliver skabt mistanke om, hvorvidt den fine ordning bliver misbrugt. Derfor har jeg også en klar opfordring til Enhedslisten om at få bragt orden i det her, siger politikeren.

Ninna Hedeager Olsen kan ifølge reglerne opretholde sin sygemelding med fuld borgmesterløn på 102.931 kroner om måneden i ni måneder uden modkrav.

Og det er en 'meget pæn ordning' siger Jonas Bjørn Jensen.

- På enhver anden arbejdsplads ville man løbende have haft nogle samtaler med sin medarbejder, hvis vedkommende var sygemeldt. Hvis jeg var syg og nogle stillede spørgsmål ved det, ville jeg som det mest naturlige i verden dokumentere det, lyder det fra Jonas Bjørn Jensen.

Hvorfor går du op i, om Ninna Hedeager Olsen dokumenterer sin sygemelding eller ej? Hun har ikke pligt til at gøre det og har indtil videre fulgt de gældende regler.

- Jeg siger ikke, at hun skal gå i detaljen med årsagen til hendes fravær, men som politikere har vi langt bedre vilkår end almindelige borgere, og dermed har vi også et ekstra ansvar, siger Jonas Bjørn Jensen.