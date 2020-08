S lover og lover: Politistationer lukket på stribe

Nu skal det ske:

Man skal ikke længere være bange om aftenen, 'fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt,' som Mette Frederiksen sagde i sidste uge.

'Nærheden' til politiet skal tilbage ude i de små lokalsamfund, lyder det fra regeringen.

For cirka hver tredje danske politistation er forsvundet siden 2011. Tilbage er mange steder blot 'politibutikker', der i mange tilfælde har åbent en enkelt gang om måneden i 120 minutter.

Men nu har justitsminister Nick Hækkerup godt nyt til danskerne: 20 nye lokal-politistationer og en pose penge oveni. Det præsenteres mandag som led i udspillet til en ny politireform.

Men budskabet - at få politiet ud til borgerne - er ren genudsendelse.

Kigger man på Socialdemokratiets nylige track record på politiområdet, er det langtfra første gang, partiet har lovet mere nærhed til danskerne.

Det gælder eksempelvis, da partiet i 2011 kom i regering og skrev dette i deres regeringsgrundlag:

'Politiet skal være til stede i lokalsamfundene med beslutningskraft, så problemer kan forebygges og løses hurtigt, og politiets troværdighed og autoritet i befolkningen kan udbygges. Samtidig skal politiet sikres mulighed for at prioritere langstrakte og komplicerede opgaver af efterforskningsmæssig og forebyggende art.'

Og igen da partiet i november 2015 var med til at tilføre politiet ekstra 1,9 mia. kroner sammen med den daværende blå regering:

'Danmark skal være et trygt sted at leve og bo. Man skal trygt kunne færdes på gaden uden frygt for at blive overfaldet, og man skal ikke være bange i sit eget hjem. Derfor får politiet, som står vagt om vores sikkerhed og tryghed, nu tilført ekstra ressourcer og redskaber,' skrev Nicolai Wammen og Trine Bramsen i en fælles kommentar på Socialdemokratiets hjemmeside.

Butikker

Alligevel er politistationerne fortsat med at lukke og indskrænke åbningstider - ofte til nærmest kronisk lukkede 'politibutikker' i større købstæder som Assens, Korsør og Vojens.

I 2011, da Socialdemokratiet sidst kom til regeringsmagten, var der 154 politiistationer. I dag er der ifølge udspillet fra regeringen 99 med åbningstider, hvoraf mange er af den førnævnte politibutik-type.

Flere politistationer er lukket eller har fået åbningstiderne indskrænket i netop de år, hvor Socialdemokratiet sidst sad i regering.

Eksempelvis politistationen i Hørsholm, der blev lukket i 2013, og nærpolitistationen i Dianalund, der lukkede i 2014. I 2012 vakte det også stor vrede blandt politi-tillidsfolk, da en række jyske og sjællandske politistationer kraftigt begrænsede åbningstiderne.

Se Ekstra Bladets grafik over de lukkede stationer herunder: