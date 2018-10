S: Manglende tysk advarsel om skattesvindel skal koste

Socialdemokratiet kalder skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd i sagen om svindel med udbytteskat.

Det sker, efter at DR og Politiken og en række andre europæiske medier har afsløret, at tyske myndigheder kendte til planer om skattesvindel mod Danmark i 2012.

Tyskerne har begået brud på EU-traktaterne ved ikke at advare Danmark. Det mener Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen. Han har indkaldt til samrådet.

Vil Danmark rejse en sag og bede om erstatning fra tyskerne?, vil han vide. Og han vil have svar på, hvad Danmark fremadrettet kan gøre for at samarbejde bedre med andre myndigheder i Europa, så lignende sager ikke sker igen.

- Set med danske øjne skal vi ikke bare sidde på hænderne og gøre ingenting. Vi er nødt til at holde tyskerne ansvarlige for, hvorfor disse oplysninger ikke er havnet hos os, siger Hummelgaard Thomsen.

12,7 milliarder kroner er forsvundet ud af den danske statskasse. Danske myndigheder opdagede svindlen i 2015.

Det var altså tre år efter tysk politis ransagning i 2012, hvor politiet beslaglagde dokumenter, hvor Danmark og flere andre lande blev nævnt som mulige mål for skattesvindel.

En række europæiske medier - heriblandt Politiken og DR - kunne i sidste uge afsløre, hvordan skattemyndighederne i en række europæiske lande er blevet snydt for udbytteskat på aktier af storbanker og deres kunder.

Ifølge medierne er der svindlet for anslået 410 milliarder kroner.

- Vi skal gøre alt i vores magt for at få så mange af de 12,7 milliarder kroner, som er blevet taget fra helt almindelige skattebetalere i Danmark, og som kunne være gået til velfærd, hentet hjem igen, siger Hummelgaard Thomsen.

Han kan ikke sætte beløb på, hvor mange penge Danmark i givet fald skal kræve i erstatning fra tysk side.

Til DR Nyheder udtaler Karsten Lauritzen, at han vil kontakte den tyske regering for at lave en aftale om at udveksle oplysninger om mulig skattesvindel.

- De her fora i EU fungerer ikke voldsomt effektivt. Derfor skal vi have dem til at fungere, men det tager år med europæisk bureaukrati.

- Hvis vi på den korte bane skal have noget, der fungerer, skal vi lave land-til-land aftaler. Det vil jeg tage initiativ til, at vi gør, startende med Tyskland, siger ministeren.