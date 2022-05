S med stikpille til Frie Grønne

Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, valgte at sende en stikpille til Frie Grønne til afslutningsdebatten i Folketinget.

Ekstra Bladet kunne nemlig lørdag fortælle, at Frie Grønne havde prioriteret et naturmøde i Hirtshals over at stemme for deres eget lovforslag - og det skabte latter og smil i folketingssalen fra de forvirrede fremmødte politikere, da 0 personer stemte for forslaget.

Til afslutningsdebat i folketingssalen mandag stillede Susanne Zimmer (FG) et spørgsmål til Rasmus Stoklund om, hvorfor Socialdemokratiet ikke gik ind i en aftale om biodiversitet.

Til det svarede ordføreren knastørt:

- Det korte svar er, at vi synes, det er et lidt stort arbejde at sætte i gang, hvis Frie Grønne så ikke kommer og stemmer for deres eget lovforslag, når det skal til afstemning.

Han var dog hurtig til at bekende kulør og fortalte, at 'det var for sjov', hvorefter han så svarede på spørgsmålet.

Skal stadig tages alvorligt

Politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, fortalte lørdag Ekstra Bladet, at det var en 'pisseærgerlig fejl', men at han stadig mener, at partiet skal tages alvorligt, selvom de ikke stemte for deres eget lovforslag.

- I dag er politik og Christiansborg gennemsyret af magtfuldkommenhed, hvor det er erhvervslivets interesser og vennetjenester, der er afgørende for, hvordan aftaler ender ud. Dansk politik har brug for en systemkritisk stemme. Venstrefløjen har brug for en systemkritisk stemme, sagde Siddique dengang.

Du kan se episoden og interviewet med Sikandar Siddique herunder ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kultuminister Ane Halsboe-Jørgensen fløj i februar til USA og hjem igen. Prisen for flybilletterne var 95.778 kroner. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app