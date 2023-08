S-medlem efter Muhammed-storm: - Jeg bliver aldrig en stor politiker

I den seneste tid har debatten raset om, hvorvidt der i fremtiden skal gribes ind over for koranafbrændinger.

Ifølge Jyllands-Posten hersker der uenighed om spørgsmålet internt i Socialdemokratiet. Men nu skaber et nyt spørgsmål debat i partiet.

Det lille medie Kontrast har bragt en artikel med folketingsmedlem Per Husted, der bliver spurgt om, hvorvidt man kunne gøre 'formålsløse satiretegninger af profeten Muhammed' ulovlige. Til det svarer han:

- Ja. Hvis det eneste formål er at krænke andres værdier.

Artiklen har, som Husted selv formulerer det på sin Facebook-side, udløst en tur i 'mediemaskinen'.

Husteds udtalelser er desuden faldet hans partikollega Frederik Vad for brystet. På Twitter kalder han Husteds holdning for et 'absurd synspunkt'.

Uenige eller ej

Men Per Husted opfatter det ikke, som om der er store uenigheder i partiet, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Sådan opfatter jeg det ikke. Jeg opfatter det som en god diskussion af noget af det vigtigste, vi har. Vores ytringsfrihed. Og så er der selvfølgelig et stort parti, så er der forskellige holdninger. Det siger sig selv.

- Men så er I vel også uenige?

- Hvis det uenige er, at man diskuterer om nogle ting, så kan du godt sige det. Men det tror jeg egentlig ikke, vi er. Vi har en god diskussion, og så kommer vi forhåbentlig til en konklusion på et tidspunkt.

- Frederik Vad kalder dit synspunkt absurd. Det kan jeg ikke læse som andet end uenighed?

- Jeg er et nordjysk valgt folketingsmedlem. Jeg kommer fra et sted, hvor vi egentlig taler pænt til hinanden. Og hvor vi har respekt for hinandens holdninger. At han har en anden holdning, det kan jeg ikke ... det er jo ... sådan er det.

Det er jo censur

Per Husted understreger flere gange over for Ekstra Bladet, at det for ham ikke kun handler om satiretegninger, og at han er ked af, at debatten er blevet så ensporet. Det handler generelt om 'måden, vi snakker med hinanden på', siger han.

- Men skal man begynde at sætte grænser for, hvad man må tegne?

Annonce:

- Ja, så er det jo censur. Det er jeg helt med på. Men altså. Sådan er det jo i livet, at man skal finde en bane at spille på. Vi kan jo ikke have et samfund uden regler.

- Men hvad for et samfund vil du helst have? Et, hvor man forbyder bestemte satiretegninger, eller et, hvor der er nogle tegninger, du ikke kan lide, men som trods alt får lov til at være der?

- Jamen, jeg har jo sådan, at dengang Muhammed-tegningerne kom, der var jeg ikke specielt politisk engageret. Men når jeg har læst om det og dykket ned i det, så synes jeg faktisk, det sætter en god diskussion i gang. Men jeg synes ikke, det sætter en god diskussion i gang, hvis man bare gør det samme igen.

- Men så forstår jeg virkelig ikke, hvad det er, der skal gøres ulovligt?

- Nu bruger du ordet ulovligt. Det er jo, at hvis du kun laver nogle ting for at provokere, og du bliver ved med at gentage et eller andet, som bliver blasfemisk. Har det så nogen værdi for vores ytringsfrihed? Det bedste var jo, at vi kunne snakke os frem til det, siger Per Husted.

Annonce:

'Ikke en stor politiker'

Han har dog svært ved at blive konkret på, hvordan man skal 'snakke sig frem til det'.

- Men hvad kunne du så forestille dig? Altså i din helt perfekte verden. Lad os sige, at det er dig, der fik lov til at tegne Socialdemokratiets holdning, og du fik lov til at bestemme, hvad skulle politikken så være?

- At vi inde i os selv have et indre kompas, der siger, hvordan taler vi til hinanden. At vi argumenterer, og vi diskuterer med respekt for hinanden, og det synes jeg ikke altid, vi gør. Og at vi har respekt for forskelligheder.

- Det lyder meget svært at lovgive om?

- Fuldstændig. Og det tror jeg også, at du er fuldstændig ret i. Og det er jo en proces. Og det ved jeg godt, og det er jo derfor, at jeg aldrig bliver en stor politiker, siger Per Husted og fortsætter:

- Det er, fordi jeg aldrig kommer og siger, at det skal være sådan og sådan. Fordi jeg ved godt, at livet ikke er sort og hvidt, men det skal det helst være i medieverdenen, hvor man skal komme med sådan noget fuldstændig knivskarpt sort og hvidt.

Ekstra Bladet har ringet og skrevet til Frederik Vad om sagen, men han har ikke svaret på henvendelsen.