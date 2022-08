S-minister udpeger kammerat til bestyrelse

Socialdemokratiets tidligere mastermind Martin Rossen er blandt landets 12 mest kvalificerede mennesker til at sidde i bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Det mener den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup, der netop har udpeget Rossen til den nyoprettede fond.

Martin Rossen var indtil sommeren 2020 statsminister Mette Frederiksens stabschef, indtil han skiftede den kontroversielle stilling ud med jobbet som såkaldt 'senior vice president' i Danfoss.

Martin Rossen var indtil da en helt afgørende, central skikkelse i Socialdemokratiet og Mette Frederiksens nære allierede gennem adskillige år.

Sass fik også post

Det er ikke første gang, at den socialdemokratiske regering har udpeget tidligere topfigurer i partiet til bestyrelsesposter.

Annonce:

i 2020 blev tidligere S-minister og indpisker Henrik Sass Larsen udnævnt til bestyrelsen i Nordsøenheden. Det var også Simon Kollerup, der stod for den udnævnelse, som kastede 132.000 kroner af sig om året.

Sass Larsen blev desuden udpeget til bestyrelsesformand for Klasselotteriet, hvor han overtog posten efter Venstres tidligere minister Peter Christensen, der blev udvalgt under VLAK-regeringen.

Rigtige venner: Mette F. forgylder Sass med post til kvart million

Lykketoftens pamfilius

Tidligere S-formand Mogens Lykketoft har også været lykkens pamfilius i denne regeringsperiode, da han i 2020 blev udpeget som bestyrelsesformand i Energinet til det nette årlige honorar af 479.000 kroner.

Lykketoft overtog roret efter den konservative eks-formand Lars Barfoed, der i sin tid blev udnævnt under - rigtigt gættet - VLAK-regeringen.

Lykketofts nye toppost: Scorer halv million

Var god for Mette

Danmarks Eksport- og Investeringsfond bliver undfanget ved at lægge tre eksisterende fonde sammen.

Annonce:

Og netop i den forbindelse er Martin Rossen som skræddersyet til jobbet, fremhæver Simon Kollerup, der blandt andet henviser til Rossens erfaringer fra jobbet som stabschef for Mette Frederiksen:

”En væsentlig opgave for den nye bestyrelse er at have fokus på sammenlægningen. I den forbindelse er det vigtigt, at bestyrelsen har stærke kompetencer inden for strategi og ledelse, samt kommunikation både internt og til omverdenen, skriver Kollerup i en mail til Ekstra Bladet.

"Netop disse kompetencer besidder Martin Rossen. Det har han vist i sit arbejde for store virksomheder som TDC, Microsoft og Danfoss, men også i sin rolle som tidligere stabschef for regeringen”, anfører han.

Ekstra Bladet har spurgt Erhvervsministeriet, hvad Rossen får i honorar for sit arbejde, men vi har ikke modtaget svar på det spørgsmål.