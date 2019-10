S og V i kovending: - Jeg har svært ved at forsvare det

Der er alt for store forskelle på en politikers pension og på den almindelige danskers pension. Så store forskelle, at det hverken kan forklares eller forsvares. Og derfor skal hele politikernes løn- og pensionssystem laves om.

Det mener både Socialdemokratiet og Venstre, der ellers hidtil som de eneste to partier har afvist at pille ved politikernes vilkår.

- Vi skal have kigget på det her, og vi skal have bragt balance i det, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, der nu vil indkalde de øvrige partiers gruppeformænd til forhandlinger.

- Vi skal have kigget hele vejen rundt, så der kommer mere overensstemmelse mellem vilkårene for politikere generelt i forhold til det omgivne arbejdsmarked, tilføjer han.

Et levn fra fortiden

Især politikernes livslange pensioner er 'et levn fra fortiden', lyder det fra Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen:

- Og jeg har svært ved at forklare, hvorfor det er sådan set i forhold til, hvordan det er på det private arbejdsmarked. Jeg har svært ved at forsvare det rimelige i det, siger han.

Dermed vil samtlige partier i Folketinget nu tage politikernes løn- og pensionsvilkår op til revision. Igen. De har nemlig været der før.

Løb fra aftale

Tilbage i 2014 satte Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative sig for én gang for alle at få ryddet ud i mærkelige særregler og gamle privilegier.

De nedsatte Vederlagskommissionen og bad den komme med anbefalinger til et nyt samlet system. Samtidig gav de fem partier hinanden hånd på, at de ville følge kommissionens anbefalinger – uanset hvad.

Men kommissionen havde ikke engang fremlagt sin rapport, før partierne løb fra aftalen. En af anbefalingerne var nemlig blevet lækket, og den var uspiselig for politikerne: Lønnen for folketingspolitikere og ministre skulle hæves med 15 procent.

Tiden var ikke til lønstigninger, lød det fra alle partier. Og de var ikke til at omvende, da kommissionen et par uger senere fremlagde hele sin rapport, der udover lønstigningen også lagde op til at ændre de lukrative pensioner til almindelige arbejdsmarkedspensioner.

På den måde ville manøvren hverken koste eller give statskassen noget.

Kovending

Det er netop dén model, Venstre nu vil indføre.

- Vi ønsker ikke at forringe de samlede vilkår for folk, der er engageret i politik. Vi har brug for, at flere vil gå ind i politik, så der skal være rimelige og fair vilkår, siger Karsten Lauritzen og tilføjer:

- Vi vil gerne veksle nogle af de urimelige vilkår - blandt andet en meget mærkelig pensionsordning, som ingen andre har, til en fornuftig og rimelig løn, der afspejler, hvor mange timer man arbejder som politiker.

Der er elementer af politikernes vilkår, hvor man 'med rette kan sige, at det ser mærkeligt ud', istemmer Flemming Møller Mortnesen:

- Det er dårligt for demokratiet, hvis man hele tiden kan fremhæve urimeligheder i forhold til politikernes vilkår. Der skal være nogle vilkår, som ikke er dårlige for politikere – men det skal selvfølgelig ikke være lukrative vilkår.

Flemming Møller Mortensen har bedt Folketinget hjælpe med at opdatere talmaterialet fra Vederlagskommissionens snart fire år gamle arbejde, så gruppeformændene kan drøfte ud fra det.

Anbefalingerne så i hans optik 'umiddelbart meget fornuftige ud', men han er ikke klar til at lægge sig fast på en konkret model endnu. Han vil nu indkalde til forhandlinger:

- Jeg kan klart se for mig – og jeg tror på – at det bliver i løbet af det nye år, vi kan have en forhåbentligt bred politisk aftale, siger han.