S og V i kovending: Rokker ved garanti

- Der er brug for værktøjer og redskaber til at få gjort noget ved de alt for lange ventelister, siger Sophie Løhde om, hvorfor S og V nu går ind for en midlertidig forlængelse af behandlingsgarantien

Under valgkampen i efteråret afviste både Venstre og Socialdemokratiet at røre ved behandlingsgarantien.

Men det er fortid nu.

Regeringen har meldt ud, at de havde i sinde at forlænge behandlingsgarantien fra 30 til 60 dage.

Og nu har Venstres Sophie Løhde, som nu er sundhedsminister, forholdt sig til den kovending. Det skete på regeringens pressemøde fredag.

- Det, vi afviste, var at lade behandlingsgarantien sætte ud af kraft, sagde hun blandt andet.

Ministeren udtalte desuden, at regeringspartierne er blevet enige om, at en længere behandlingstid er et 'vigtigt redskab' til at redde et sundhedsvæsen i krise.

- Det, vi siger nu med vores akut-plan, det er, at vi på den ene side tilfører nogle flere penge, men også, at der er brug for værktøjer og redskaber til at få gjort noget ved de alt for lange ventelister, sagde Sophie Løhde.

- Ét af de tiltag, som vi er enige om på tværs af de tre regeringspartier, er at give regionerne bedre muligheder for at kunne udnytte den samlede kapacitet, også på de offentlige sygehuse, ved midlertidigt at forlænge behandlingsretten fra 30 dage til 60 dage.

Mystisk argument

Sundhedsministerens argument flugter ikke ligefrem med meldingen fra både hendes eget parti og Socialdemokratiet før valget.

Her lød argumentet nemlig, at garantierne var med til at sikre, at sundhedsvæsenet kunne bruge alt deres kapacitet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

- Garantierne er med til at sikre, at vi bruger al kapacitet, både offentligt og privat. Og det private er fordoblet til 10 procent fra 5 procent af det, der bliver produceret i vores sundhedsvæsen. Det er præcis den effekt, vi er ude efter: At bruge alt, hvad vi kan, af ressourcer, medarbejder og hardware på at høvle ned på ventelisterne, udtalte daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Politiken under valgkampen.

En udtalelse, som Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, var enig i.

Noget må altså have ændret sig gevaldigt hos S og V i tiden mellem valgkampen i oktober til slutningen af december, hvor SVM-regeringen offentliggjorde, at de ville forlænge behandlingsgarantien fra 30 til 60 dage.