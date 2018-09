S og V profilers hede drøm: Danmarks nye powerpar

I juni måned gik den markante Venstre-borgmester i Herning, Lars Krarup, ud med lidt af en chok-melding, da han foreslog, at Socialdemokraterne og Venstre skulle finde sammen i en regering. Det ville i så fald være første gang siden 1978:

- Jeg appellerer til, at vi på et eller andet tidspunkt tager en snak, om tiden ikke er inde til, at Venstre og Socialdemokratiet skal gå i regering sammen, sagde han til TV2.

Og nu får den næsten utænkelige politiske konstellation også opbakning fra den nordjyske socialdemokratiske stemmesluger, Frederikshavn-borgmesteren Birgit S. Hansen.

Det vil med de nuværende formænd betyde, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ville være det nye power-par i dansk politik.

- Alle har så travlt med at tegne deres partis profil. At de har lavet sådan et fuldstændigt opbrud, giver grund til at sige 'gå nu ind, I to store, realpolitiske partier, og tag magten, og driv det her land', siger Birgit S. Hansen til Berlingske.

Frederikshavns borgmester Birgit Stenbak Hansen (S). FOTO: Ritzau/Scanpix

Ved det seneste kommunal-valg var Birgit S. Hansen suverænt den borgmester, der fik fleste stemmer i forhold til indbyggertal. Hun fik 14.774 personlige stemmer ud af 35.068 afgivne stemmer i Frederikshavn. Det svarer til 42 procent.

Den populære borgmester erkender dog til Berlingske, at tanken om en SV-regering ikke er særlig realistisk, men bestemte hun selv, så var det:

- Ja, det kunne jeg da sagtens tænke mig, siger hun til Berlingske.

På Christiansborg bliver udmelding fra Birgit S. Hansen dog hurtigt fejet af bordet af næstformand i den socialdemokratiske folketingsgruppe Dan Jørgensen:

- Jeg synes faktisk, at Venstre i de her år arbejder sig mere og mere væk fra den politiske midte i dansk politik. Og derfor er et samarbejde med os ikke noget, vi ser for os, siger han til Berlingske.