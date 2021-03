S om det nye i Syrien-aftale: Nu hedder det en taskforce

Det er ikke første gang, at man undersøger mulighederne for at få børn fra syriske lejre til Danmark, medgiver S. Men 'friske øjne' gør nu forskellen, påpeger ordfører

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at undersøge, om man kan evakuere danske børn fra lejre i Syrien, hvor Islamisk Stat forsøger at radikalisere fangerne.

Det sker efter flere års debat om lige præcis det problem.

Total forvirring om Syrien-aftale

Og svaret er, at der nu skal laves en taskforce - endda en 'tværministeriel' én af slagsen.

- Rasmus Stoklund, udlændingeordfører hos Socialdemokratiet, hvorfor har I ikke lavet en taskforce for længst?

- Fordi det er enormt komplekst. Og nu er det besluttet endnu en gang at vende hver en sten, og det er noget af det, denne her taskforce skal. Også fordi vilkårene i lejrene forværres, så derfor prøver vi nu at give det en ny chance.

Undersøgt før

- Er det en fejl, at I ikke for længst har lavet denne her taskforce, når man har haft et par år til at undersøge det?

- Man har jo også haft jurister til at se på det her før. Nu hedder det så en 'taskforce', det man har nedsat nu. Men det er jo ikke, fordi man ikke har undersøgt det før. Og de har vurderet, at man ikke kunne finde en model.

- Så I undersøger noget, der allerede er undersøgt. Hvad er så det nye?

- Man prøver på at se på det med friske øjne, og virkelig lægge sig i selen for det, så man kan hjælpe børnene uden at få forældrene med. Nu er der så sket noget hen over det seneste år med forældre, der er evakueret ...

... hvorfor har I så ikke lavet den taskforce for et år siden?

- Nu sagde jeg 'hen over det seneste år'. Og det kan man jo altid sige, når man tager et politisk initiativ. Altså: 'Hvorfor gjorde I det ikke for et år, eller ti år, siden'. Men nu gør vi det, og det er der en bred forståelse for i Folketinget, siger Stoklund.

Du kan høre mere af interviewet i videoen øverst i artiklen

