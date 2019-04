S om donationsforbud: - Holder Britt Bager-finten åben

Et nyt lovforslag skal stramme op på donationer til særligt muslimske friskoler, men der er ikke lukket for 'Britt Bager-finten', mener Lars Aslan Rasmussen (S)

Friskoler skal ikke længere kunne modtage anonyme donationer. Det er en del af et lovforslag fremsat af regeringen og DF, der skal sætte en prop i hullet på udenlandske donationer til særligt muslimske friskoler.

Samtidig skal det være slut med donationer på over 20.000 kroner fra udenlandske donorer, ved mindre ministeren giver dispensation.

Men Socialdemokratiets friskoleordfører, Lars Aslan Rasmussen, mener, at det nemt kan omgås og sammenligner det med reglen om, at folketingsmedlemmer kun må modtage op til 20.000 kroner anonymt.

- Det betyder, at hadprædikanterne fremover vil kunne opsplitte deres donationer og køre dem via forskellige selskaber, ligesom når Britt Bager får 100.000 i partistøtte anonymt, siger Lars Aslan Rasmussen, der selv har en tyrkisk far og er uddannet lærer.

Lars Aslan Rasmussen (S) mener, at der slet ikke bliver sat en stopper for udenlandske donores indflydelse på muslimske friskoler.

Han mener, at det skal være ulovligt at modtage én eneste krone fra ikke-vestlige lande eller fra udemokratiske bevægelser.

- Vi forstår ikke, at der skal være penge fra mellemøstlige lande i danske skoler, siger Lars Aslan Rasmussen.

DF: S er sølle

Det fremsatte lovforslag er allerede besluttet, og det medfører 'megastramninger', mener skoleordfører for DF Alex Ahrendtsen.

- Jeg synes, at Socialdemokratiet er sølle, når de prøver at tale det her forslag ned. Det er megastramninger, siger Alex Ahrendtsen, der ikke mener, at Socialdemokratiet har gjort noget som helst for at bekæmpe udenlandsk indblanding i de muslimske friskoler.

Alex Ahrendsten (DF) er folkeskoleordfører for DF. Han har været med til at fremsætte lovforslaget. Foto: Martin Lehmann

Han peger på, at der altid vil være nogen, der omgår loven, men at forslaget nu gør det markant sværere.

- Jeg kan godt leve med grænsen på 20.000 kroner, fordi vi har fået langt mere gennemsigtighed, og samtidig skal skolerne forklare, hvem de modtager penge fra, siger han.

En række muslimske friskoler har de seneste år været under hård beskydning efter fund af jihad-materiale, manglende ligestilling og økonomiske bånd til udenlandske religiøse foreninger. Det viste sig, at syv ud af 11 friskoler under tilsyn var muslimske friskoler.

På den baggrund blev der i 2017 indført skærpet tilsyn med privat- og friskoler. Det skete for at stoppe antidemokratiske kræfter på muslimske friskoler.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønskede efterfølgende at 'gå til kanten af grundloven' for at forbyde muslimske friskoler med over 50 procent elever med anden etnisk baggrund. Lovforslaget blev fremsat af Alex Ahrendtsen, men det viste sig at være i modstrid med EU-regler og blev derfor droppet.

Aftalen træder i kraft til august og indeholder, ud over forbudene, en række muligheder for at frie grundskoler og private gymnasier kan oprette afdelinger, som ikke geografisk er i nærheden af skolen. Derudover bliver de tilsyn, der blev indført i 2017, nu også gældende for de frie efterskoler, fagskoler og private gymnasier.