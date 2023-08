S-ordfører afviser børnekoks: Stoler på usikre tal

Regeringen vil blive ved med at sige, at der kommer 'flere børn' - også selvom tallene er 'behæftet med betydelig usikkerhed'

Det er noget vrøvl, når regeringen siger, at der bliver flere børn i Danmark, har en professor i demografi slået fast. Tværtimod står vi med et langt større problem, nemlig at vi får færre og færre børn, og at ingen ved hvorfor.

Men regeringen har alligevel tænkt sig at blive ved med at sige, at der bliver 'flere børn og flere ældre'.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg-Madsen. Han gentager igen formuleringen:

- Det er positivt, at der kommer flere ældre og flere børn, men rent politisk medfører det også flere udgifter til institutioner og pleje. Det løber op i 21 milliarder i 2030, når pengene skal følge med, hvilket de skal, siger han.

Annonce:

Den prognose, som Christian Rabjerg-Madsen og andre politikere baserer deres ord på, har flere gange vist sig at være for optimistisk, fordi vi ganske enkelt ikke har fået så mange børn, som prognoserne forudsagde gennem årene.

De usikre tal får dog ikke regeringen til at ryste på hånden.

- Det er den bedste vurdering, vi har. Det er den vurdering, man tager udgangspunkt i, når man lægger budget i staten. Det er rigtigt, at det er svært at spå om fremtiden, men når man skal lægge et budget, så bliver man nødt til at lave den vurdering, man tror er den bedste, siger Christian Rabjerg-Madsen.

Regeringens børnekoks: - Det er noget vrøvl

Økonomisk udfordring

Demografiprofessoren må se langt efter, at regeringen begynder at sætte fokus på det modsatte problem, nemlig at danskerne ikke har reproduceret sig selv siden 1966. Således er fertilitetsraten i dag på 1,55 barn per kvinde.

- I kunne jo også vælge at sige: Vi bliver færre børn. Hvorfor er det ikke det, I siger?

Annonce:

- Vi siger, at der bliver flere børn, fordi det medfører en udfordring for vores økonomi. Det er i den forbindelse, det er relevant, siger Christian Rabjerg-Madsen.

- Men det gør det andet vel også?

- Ja. Altså på den måde kan man sige, at det har vi sådan set også sagt mere eller mindre direkte. Men en anden del af fremskrivningen er, at vi vil få større årgange, der går ind i pensionsalderen, og mindre årgange, som tager over. Det udgør også en udfordring for vores økonomi. At der er færre, der betaler, og flere, som skal have hjælp.

- Men er det ikke et større problem så?

- Begge udviklinger giver nogle vilkår for økonomien, som gør, at vi skal tage de rigtige valg politisk. Det er også derfor, at vi traf beslutningen om bededag, for det er den slags beslutninger, der bidrager til flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet.

- Men skal der ikke tiltag til, som gør, at danskerne får flere børn, så vi kan få en bæredygtig fertilitetsrate?

- Jeg synes, det er et personligt ansvar og valg, om man vælger at få børn eller ej. Men jeg synes, vi har ansvaret for at sikre, at rammerne er gode. At der er institutionspladser og et godt velfærdssamfund.