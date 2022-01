S-ordfører blander sig: - Uhørte og udanske angreb

- De har bevæget sig hen imod nogle angreb, som har været uhørte og udanske. Skal vi forvente os det fra Venstre fremover?

Sådan lyder reaktionen fra socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, i kølvandet på udnævnelsen af Thomas Danielsen som Venstres nye gruppeformand

Netop den nordjyske Venstre-mand har ikke gået langs panelerne på Christiansborg i sin tid på tinge.

Botox-kommentarer rettet mod Helle Thorning-Schimdt, en dramatisk fratagelse af et ordførerskab og senest en sag, hvor han måtte blive banket på plads af Sophie Løhde, står på hans cv.

Og det får nu Jeppe Bruus til at undre sig over, om det er et udtryk for en ny stil i Venstre..

- Når man vælger en, der har været eksponent for noget helt andet end Karsten Lauritzen og haft en langt mere konfrontatorisk stil, der også er på grænsen til personhetz, så er der en opgave i at forholde sig til det. Skal vi forvente os det fra Venstre fremover?

- Markerer det her et skifte i det parlamentariske arbejde? Jeg kender ikke Thomas personligt, men jeg kan konstatere, at han har været eksponent for en række direkte og personlige angreb gennem tiden, siger Jeppe Bruus til Ekstra Bladet.

Han understreger dog, at han altid har haft et glimrende samarbejde med Venstre, som han håber kan fortsætte.

- Jeg har kendt hans forgænger, Karsten Lauritzen, i mange år, og han har altid været eksponent for og kæret sig om Folketingets arbejde og demokratiets tilstand, siger Jeppe Bruus til Ekstra Bladet.

- Hvad synes du om de sager?

Uden at kommentere dem allesammen, men når man foretager et angreb på vores tidligere formand, der er så langt under lavmålet, er det forhåbentlig noget, som han også selv vil tage afstand fra som gruppeformand. Jeg håber, han fortsætter en mere konstruktiv stil, ligesom Karsten siger Jeppe Bruus.

Velkommen, men ...

- Hvorfor synes du, det er relevant, at I blander jer?

- Jeg byder da velkommen til, men jeg synes, at det er rimeligt, at man har høje forventninger til hinanden og måden, vi diskuterer politik på. Og nogle af de sager, som I har rullet op, er jo bare udtryk for noget andet.

- Jeg har også været kritisk over for den måde, som Venstre er gået til politik på gennem den seneste tid. De har bevæget sig hen imod nogle angreb, som har været uhørte og udanske. Derfor synes jeg, det er relevant nok, når man skifter på en så central post.

- Bidrager det her så ikke kun med at kaste mudder den anden vej?

Nej, faktisk ikke. Jeg anerkender fuldt ud det arbejde, som Karsten Lauritzen har lagt. At kære sig om, hvordan parlamentarismen udvikler sig og tage ansvar, når man er en del af ledelsen af et parti. Det er også i det lys, at jeg håber, det vil være den opgave, som Venstre vil spille ind med.

Karsten Lauritzens afsked med Folketinget banede vejen for udnævnelsen af Thomas Danielsen som gruppeformand. Hør Joachim B. Olsens analyse af nyheden her.

Heldig

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Thomas Danielsen, der blot skriver følgende om Socialdemokratiets indspark. Et noget mere diplomatisk svar end tidligere.

- Jeg er så heldig, at Venstres folketingsgruppe har vist mig den tillid, som følger af at blive valgt til gruppeformand. Det er en ny rolle, hvor det er vigtigt for mig, at alle i gruppen føler sig repræsenteret af mig. Den opgave glæder jeg mig til at udfylde, oplyser han.

Thomas Danielsen har overtaget posten som gruppeformand for Venstre, fordi Karsten Lauritzen har takket ja til et direktørjob i Dansk Industri.

I den centrale post som gruppeformand er det nu Thomas Danielsen, der fremover skal lede gruppemøderne i Venstre. Og det bliver ham, som eksempelvis skal konkludere, hvad partiets holdning til en given sag er, og hvad gruppen skal stemme til et lovforslag.