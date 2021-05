S-ordfører indrømmer: Uholdbar situation - men vil ikke ændre loven

Rasmus Stoklund (S) medgiver, at danske statsborgere kan komme i klemme på grund af familiesammenføringsreglerne, men mener ikke, at loven skal laves om

Selvom det er 'uholdbart', at danske statsborgere kan komme i klemme på grund af stramme regler for familiesammenføring, har Socialdemokratiet ikke ligefrem travlt med at ændre lovgivningen, som blandt andet de radikale presser på for.

Det fortæller partiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, som reaktion på Ekstra Bladets historie om Carsten Würtz, der har følt sig tvunget til at forlade Danmark for at kunne leve sammen med sin kone, fordi 39 lønsedler, kontoudtog, lejekontrakt og telefonregninger med mere ikke var nok bevis for hans arbejde og ophold i Spanien.

- Når jeg læser sagen, som I beskriver det, så kan jeg godt se, at det lyder som en uholdbar situation. Vi har stramme regler for familiesammenføring, fordi vi har haft problemer med personer fra Stormellemøsten. Derfor ser man desværre en gang i mellem, at nogen kommer i klemme, siger Rasmus Stoklund.

- Det er selvfølgelig heller ikke meningen, at der skal være så lang sagsbehandlingstid, og det kan jeg også se, at Siri (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, red.) har beklaget.

- Men det her er jo langtfra den første sag, hvor danske statsborgere kommer i klemme. Andre partier har tidligere sagt, at de vil have loven ændret. Hvad siger du til det?

- Det er for tidligt at drage nogen konklusioner, men jeg synes, det er rigtigt, at vi ser nogle, der kommer i klemme i de stramme regler. Hvis det er et eller andet, der er helt uhensigtsmæssigt, så må vi se på det.

- Men det er det her vel et eksempel på?

- Det er svært for mig at gå ind i den konkrete sag, men jeg medgiver, at vi ser nogle, der kommer i klemme i de stramme regler. De skal være ens for alle, men det skal også være sådan, at hvis man kan leve op til dem, så skal man også kunne blive familiesammenført.

Rasmus Stoklund (S) medgiver, at nogle kommer i klemme, men mener ikke, at loven skal laves om. Foto: Jens Dresling

- Carsten har både fremlagt lønsedler og kontoudskrifter, der viser, at han faktisk har fået lønnen udbetalt. Hvad mere skal man gøre end det for at bevise, at man har haft et arbejde?

- Jeg vil ikke komme tættere på enkeltsagen. Jeg forholder mig overordnet til reglerne, og jeg medgiver, at vi ser eksempler på nogle, der kommer i klemme.

- Men hvis du medgiver det, hvorfor skal loven så ikke laves om?

- Jeg synes, det er alt for tidligt at konkludere noget, men jeg afviser ikke, at hvis vi bliver gjort opmærksomme på noget, der ikke fungerer, så skal vi nok se på det.

- Og det gør I ikke nu?

- Det gør vi ikke nej, det er for tidligt.