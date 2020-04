S-ordfører om bønnekald: - Det er voldsomt

Bølgerne er gået højt, da Fredens Moské fredag i sidste uge afholdte bønnekald med hjælp af opsatte højtalere på en græsplæne i Gellerupparken, hvor moskeen i forbindelse med ramadanen indkaldte til bøn, fordi muslimer ikke havde mulighed for at gå til bøn sammen som følge af coronavirussen.

Mandag såede en fælles pressemeddelelse fra Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard (S), og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), tvivl om, hvorvidt det var lovligt at gennemføre bønnekaldet.

Men juridisk set var arrangementet helt inden for skiven. Så længe bønnekaldet foregik i et lydniveau, der holdt sig inden for reglerne, behøvede moskéen kun en tilladelse fra det sted, hvor bønnekaldet blev foretaget.

Den tilladelse havde de fået, oplyser Anders Glahn, der er fritids- og ungdomsskoleleder hos Børn og Unge i Aarhus Kommune. Han står for at give tilladelser til arrangementer på den kunstgræsbane i Gellerupparken, hvor Fredens Moské fredag eftermiddag i sidste uge satte et par højtalere op og indkaldte muslimer til fredagsbøn.

- Jeg fortalte moskéen, at så længe reglerne blev overholdt, havde de tilladelse til at bruge kunstgræsbanen til at indkalde til fredagsbøn, siger Anders Glahn til Lokalavisen Aarhus.

Miljøstyrelsens decibelgrænser blev overholdt, og coronakrisens forsamlingsforbud blev overholdt.

Bønnekald er en uskik

Udlændinge- og integrationsordfører hos Socialdemokratiet Rasmus Stoklund uddyber sin holdning til offentlige bønnekald.

- Min holdning er, jeg synes, det er uskik. Jeg bryder mig ikke om de bønnekald. Jeg synes ikke det er en måde at fremme sin religion på i det offentlige rum. Jeg synes, det er voldsomt, og generende for de borgere, der bor i nærheden, som skal høre på det her, siger Rasmus Stoklund til Ekstra bladet.

Rasmus Stoklund bryder sig ikke om bønnekald i det offentlige rum. Foto: Andreas Merrald/Ritzau Scanpix

S-ordføreren håber ikke, at det er en ny tradition, vi skal være vidne til. I det tilfælde, må der genovervejes, hvad der skal gøres, men han afviser at ændre på lovgivningen, som det ser ud nu.

- Mig bekendt er det en enkelt gang, det er sket. Hvis det bliver ved det, og det ikke sker igen, er det at skyde gråspurve med kanoner og sætte et større lovgivningsarbejde i gang - men jeg vil omvendt ikke afvise, at det kan blive aktuelt, siger han.

Østjyllands Politi modtog en enkelt anmeldelse om støj i forbindelse med fredagens bønnekald.