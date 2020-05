S-ordfører svarer udenom 26 gange

1. Hvad er der sket? Har I siddet fra regering og ledt myndighederne og eksperterne i en bestemt retning?

- Næh, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en politisk beslutning, den måde det her er blevet kørt på. Der er input fra alle mulige myndigheder, men det er i sidste ende en politisk beslutning, når man gør noget så drastisk som at lukke et land ned og laver de indskrænkninger, der er sket. Og i den hastelovgivning, der er blevet lavet, der står det også klart, at man lægger nogle andre muligheder hos regeringen, og det gør man jo med vilje, hvilket folketinget stemmer for.

2. Vi citerede i indslaget Mette Frederiksen, der den 11. marts siger: 'Derfor er det myndighedernes anbefalinger, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på nogle områder'. Hvilke myndigheder?

- Jamen regeringen har fået rådgivning af en serie myndigheder, som statsministeren og sundhedsministeren har fortalt, der er både sundhedsmyndigheder og andre, som er involverede i at vurdere den situation, man er i. Og jeg synes jo det er fuldstændig rigtigt at gøre, og nu var der lidt debat før, men i det store hele er jeg ikke kommet på nogle politikere, der har sagt endnu, at det var noget andet. Hvis der er nogen, der vil, så synes jeg, de skal melde sig på banen.

3. Men når statsministeren siger, at det er myndighederne, der har anbefalet nedlukningen på pressemødet, og det bliver taget for gode varer, hvorfor vil I så ikke fortælle, hvilke myndigheder det er?

- Der er ikke noget tidspunkt, hvor det ikke er klart, at det er politiske beslutninger, og nu tager man så en enkelt sætning fra et pressemøde, men prøv at gå dem alle sammen igennem. Der bliver ikke lagt skjul på, at det er politiske beslutninger, og sådan skal det selvfølgelig være i et demokrati, at det er sådan, det er. Også Sundhedsmyndighederne siger, at man skal bremse og få afbrudt smittekæderne, vi har et alvorligt problem, og det har været heftigt voksende i dagene op til, at man træffer den beslutning. Og alle dem, der nu er mandagstrænere, jeg synes de skal stille sig frem ærlig og sige, om vi det var en dårlig idé at lukke ned. Skulle vi have gjort ligesom Sverige? De anbefalinger, der kommer fra europæiske sundhedsorganisationer, der siger 'pas på', så lytter man til dem og gennemfører den her beslutning.

4. Når statsministeren siger den 11. marts: 'Derfor er det myndighedernes anbefalinger, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de området' så referer hun til, jeg skal bare være sikker, at danske myndigheder har anbefalet det, som hun nu gør til dansk politik? Danske myndigheder siger til hende, at det her er det rigtige at gøre.

- Ja, danske myndigheder siger, en række forskellige myndigheder og også sundhedsmyndigheder, at vi er i vaskeligheder her. Sundhedsmyndighederne siger, at vi skal bryde smittekæderne.

5. Anbefaler de at lukke al nødvendig aktivitet ned på de områder? Hvorfor må vi ikke få at vide, hvem der anbefalede det?

- Jo, men der indgår en serie myndigheder og ministerier i at lave den her rådgivning af regeringen.

6. Hvilke?

- Og præcis hvem, der så siger hvad på hvilke møder, det vil regeringen jo at principielle grunde ikke...

7. Men nu siger du at det er danske sundhedsmyndigheder og en serie andre. Er det danske sundhedsmyndigheder, der anbefaler den nedlukning i det omfang?

- Det er en bred myndighedsgruppe.

8. En bred myndighedsgruppe?

- Og også sundhedsmyndigheder, som jo har sagt, at man skal bryde smittekæderne, vi skal mindske social kontakt. Den måde så at lave nedlukningen på den måde, det er selvfølgelig en politisk beslutning. Det er et demokrati og politikere, der bestemmer.

9. Det du siger er, der er blevet talt med mange myndigheder her, det er ikke kun en? Når statsministeren siger, at det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned, så er der ikke tale om, at hun har fået en samlet anbefaling fra en, der har ansvar og rådgiver hende, der er tale om hun har været inde og vælge hvilke myndigheder, man lytter til. Er det sådan?

- Man lytter selvfølgelig til relevante myndigheder. Det er sundhedsmyndigheder og en række andre.

10. Hvilke andre myndigheder?

- Jamen, der er en bred myndighedsrådgivning. Der er ministeriet og myndigheder, og herunder sundhedsmyndigheder, og det fører til den beslutning, der er politisk, og det må man gerne holde regeringen op på. Jeg synes, der hvor vi står nu siger jo også, at kombinationen af den politik, der er blevet ført og den måde danskerne har ageret, det fører til et rigtig godt sted.

11. Men Statsministeren kan jo vælge at sige på pressemødet, at det her er en politisk vurdering. Skyd på mig, jeg tager regningen eller hun kan vælge at sige, som hun gør, det her er myndighedernes anbefaling. I det øjeblik hun blander myndighederne ind, så er det er det jer, der bringer det i spil, det er jer, der gør det til en del af jeres argumentation, det er jeg, der meddeler Pernille Skipper, Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund, at det er en beslutning taget af myndighederne. Når pressen så spørger jer, hvilke myndigheder så siger I, at det vil I ikke fortælle?

- Ja, der bliver jo ikke lagt skjul på, at det er sundhedsmyndigheder, men også en serie andre.

12. Har danske sundhedsmyndigheder...

- Du har lige kørt en længere monolog, og har vel også en idé om, at en, du har inviteret, der giver en form for svar på det. Altså, der er en række myndigheder, som man så rådfører sig med. Og nej, man vælger ikke i Danmark en epidiomolog og siger, vi overladet her til dig, nu kører du butikken. Det er et politisk ansvar.

13. Jeg har forstået det rigtigt: Det er danske sundhedsmyndigheder, der har anbefalet at lukke Danmark ned? Den anbefaling er kommet fra danske sundhedsmyndigheder?

- Danske sundhedsmyndigheder siger, vi skal bryde smittekæderne..

14. Bare svar ja eller nej, Jesper Petersen, jeg vil gerne have et ja eller nej. Det er de danske sundhedsmyndigheder, der har anbefalet en at lukke al unødvendig aktivitet ned?

- Danske sundhedsmyndigheder siger, at vi skal bryde smittekæderne. Vi skal mindske den sociale kontakt.

15. Det er ikke spørgsmålet. Med al respekt, Jesper Petersen. Ja eller nej, har danske sundhedsmyndigheder anbefalet, at - jeg citerer statsministeren - 'vi lukker al unødvendig aktivitet ned'?

- Ja, det er korrekt at en samlet myndighedsrådgivning finde frem til at rgeringen træffer den beslutningen den gør. Og at den er politisk, det har man aldrig fralagt sig ansvaret for.

16. Men du vil ikke sige ja til, at danske sundhedsmyndigheder har afgivet den afgivet den anbefaling?

- Også danske sundhedsmyndigheder siger, at vi skal mindske kontakten, vi skal...

17. Men anbefaler danske sundhedsmyndigheder, at vi skal lukke al unødvendig aktivitet?

- ... og en række andre eksempler, de siger også, at vi kan holde folk hjemme i længere tid på ferie, og det er jo en anden måde at sige 'luk ned' på. Altså det er meget klare anbefalinger, om at vi er på vej ud af en meget alvorlig situation.

19. Så nu spørger jeg dig, bare en gang til, du kan ikke svare klokkeklart ja til, at det er danske sundhedsmyndigheder, der har givet regeringen den anbefaling?

- Også danske myndigheder siger da, at den situation, man er i der indebærer, at man skal bryde smittekæderne, mindske social kontakt...

20. Du gentager, hvad du sagde før! Så det er ikke danske myndigheder, der siger, at man skal lukke landet ned?

- Danske myndigheder siger, og det er jo til at læse for alle, det har været offentlig tilgængeligt i flere måneder, at det er en meget alvorlig vurdering, og det er også en vurdering om at man skal mindske social kontakt, man skal bryde smittekæder.

21. Du kan ikke sige, at den sætning, jeg siger er sand: Danske sundhedsmyndigheder anbefalede regeringen at lukke for al unødvendig aktivitet ned? Til det spørgsmål vil du ikke sige ja.

- Ja, det man siger er jo, at...

22. Nej, Jesper Petersen, jeg holder lige fast. Jeg taler ikke om alt det andet du har snakket om. 'Al unødvendig aktivitet', det er ikke danske sundhedsmyndigheder, der har angivet den anbefaling?

- Jo, danske sundhedsmyndigheder i offentligt tilgængelige dokumenter, er en del af den rådgivning regeringen får. Og andre myndigheder. Regeringen træffer den beslutning politisk, og det står regeringen til regnskab for og ansvar for.

23. Har nogen danske myndigheder brugt den formulering 'al unødvendig aktivitet'?

- Jeg har ikke siddet i hvert eneste af de her, men ja, det er korrekt, når det bliver sagt, at det er anbefalingen..

24. Så den formulering 'al unødvendig aktivitet' den kommer fra sundhedsmyndighederne?

- Danske myndigheder siger, vi skal bryde smittekæderne, vi skal mindske den sociale kontakt og giver en række eksempler på det fx at holde folk hjemme fra arbejde..

25. Har danske myndigheder sagt al unøvendig...

- Det er jo den anbefaling danske myndigheder giver til sammen. Det er et politisk ansvar og det står regeringen fuldstændig ved, at det er.

26. Kan man finde, Jesper Petersen, hvis man gennemgår papirene, nogen dansk myndighed, der siger 'al unødvendig aktivitet skal lukkes ned i Danmark'?

- Jamen jeg har ikke set alle de dokumenter, du har kørende internt i regeringens arbejde her. Men at også danske myndigheder siger, det er dybt alvorligt, at vi skal bryde smitte kæderne, det er fuldstændig evident. Det er rigtigt, at danske myndigheder giver den her rådgivning, og derfor træffer regeringen også den beslutning, og sådan skal det da også være.