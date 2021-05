S-ordfører: Tør øjnene, Troels!

Der er åben krig mellem Danmarks to største partier, efter Ekstra Bladet har kunnet afsløre detaljer fra et møde i Socialdemokratiets hemmelige pengeklub.

Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen går til modangreb på Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen:

'Tør øjnene og kom ind i kampen', skriver Rabjerg Madsen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen (til venstre) og Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen (til højre). Fotos: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

V: Misvisende historier

Onsdag gik Troels Lund Poulsen til angreb på finansminister Nicolai Wammen (S) for at fortælle 'misvisende historier' om Venstre på det hemmelige møde i pengeklubben.

'Det er trist, at landets finansminister nu igen er så presset politisk, at han griber til at fortælle totalt misvisende historier om Venstre, og så endda midt i et forhandlingsforløb,' skriver han til Ekstra Bladet.

Wammen såede tvivl om, hvorvidt Venstres dårlige meningsmålingerne kunne holde dem fra at indgå kompromisser i et kommende landsbrugsudspil.

S: Patetisk

Christian Rabjerg Madsen ser dog intet kontroversielt i finansministerens kommentar på mødet.

'Det er patetisk at se Troels Lund Poulsen blive så voldsomt fornærmet over, at Nicolai Wammen på et lukket møde har nævnt, hvad V-formand Jakob Ellemann-Jensen selv har sagt i fuld offentlighed, nemlig at V er et parti i krise', skriver han og fortsætter med en opfordring til sin kollega.

'Jeg kan derfor kun sige tør øjnene, Troels, og kom ind i kampen. Lad os i stedet sammen skabe resultater til gavn for danskerne'

Grafik: Mikkel Bech-Hansen

