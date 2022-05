S-politiker går imod Mette: Bruger milliarder på krig og død

Frej Kofoed interviewer byrådsmedlem og formand for 3F Transport i Esbjerg Jakob Lykke om, hvad han vil stemme til valget om forsvarsforbeholdet d. 1. juni 2022. Han vil stemme nej (med 3F) men hans parti (S) vil stemme ja.

Socialdemokratisk udvalgsformand går nu imod statsministeren om forsvarsforbeholdet. Han vil stemme 'nej' for at undgå mere 'krig og død og ødelæggelse'

- Vi vil ikke bruge milliarder på krig og død og ødelæggelse.

Socialdemokraternes byrådsmedlem Esbjerg og spidskandidat under kommunalvalget, Jakob Lykke, går nu imod sit parti på spørgsmålet om forsvarsforbeholdet.

Dermed stiller han sig i rækken af flere lokale politikere fra Socialdemokratiet, der ikke vil anbefale et 'ja'.

Jakob Lykke går helt over i den anden grøft, og fører i stedet valgkamp for et 'nej'.

Under kommunalvalget lagde Mette Frederiksen et billede på Instagram, hvor hun anbefalede at stemme på Jakob Lykke. Nu anbefaler han at stemme 'nej' modsat Mette. Skærmbillede.

Mette Frederiksen har mistet opbakningen til ja-kampagnen flere steder i landet. Nu fører en lokal-profil valgkamp for et 'nej'. Foto: Per Rasmussen

Formand i 3F

Udover at være byrådsmedlem er Jakob Lykke nemlig også formand for den lokale afdeling af 3F Transport, og afdelingen anbefaler danskerne at stemme 'nej' 1. juni

- Vi vil hellere bruge penge på velfærd end på krig, siger han da Ekstra Bladet fanger politikeren på en telefon.

Politikeren, der bragede ind i Esbjerg byråd med 4.682 stemmer ved kommunalvalget i 2021, mener, at det vil føre til mere 'krig og død og ødelæggelse' hvis danskerne stemmer 'ja' som Socialdemokratiet fører valgkamp for.

3F Transports-kampagne på Facebook. Socialdemokraten Jakob Lykke er formand for foreningen. Skærmbillede.

'Krig og død og ødelæggelse'

Jakob Lykke og 3F Transport vil hellere bruge penge på velfærd, fortæller han til Ekstra Bladet.

Men kommer Mette Frederiksen da til at tage fra velfærden ved at få et 'ja'?

- Det ved jeg ikke noget om.

I vil sikre velfærd ved at anbefale et 'nej', men du ved ikke om det går fra velfærden, hvis man får et 'ja'?

- Det ved jeg jo ikke noget om. Vi vil ikke bruge milliarder på krig og død og ødelæggelse. Vi vil bruge dem på velfærd.

Vil ikke føre valgkamp

I Vesthimmerland har den socialdemokratiske lokalafdeling heller ikke tænkt sig at gå i takt med partitoppen.

Det fortæller lokalformand og byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, Anders Kjær Kristensen (S), til Ekstra Bladet.

- Nej, det gør vi ikke (fører 'ja'-kampagne, red.). Det har vi besluttet. Vi vil ikke føre kampagne for nogen ting. Vi vil sætte de der plakater op, som partiet synes, vi skal sætte op, så dem sætter vi selvfølgelig op, siger han og slår fast, at han umiddelbart er modstander af at afskaffe forsvarsforbeholdet.

SF'er nægter at gøre en indsats

