S-politiker langer ud efter Jeppe Kofod: Jeg er ikke tryg ved ham

Jeppe Kofod burde aldrig have været udnævnt til minister - og slet ikke udenrigsminister - efter at han i 2008 som 34-årig havde sex med en 15-årig pige på en højskole.

Det mener hans partifælle og medlem af Slagelse Byråd Jimmy Jørgensen.

- Jeg er stadig ikke tryg ved, at han er minister, selvom sagen er så gammel. Han sidder på en post, hvor resten af verden kigger på ham, og hvor han repræsenterer Danmark. Det kan skade Danmarks omdømme, siger Jimmy Jørgensen til Ekstra Bladet.

'Moralsk forkert'

Meldingen kommer, efter at en rundspørge blandt 1036 byrådspolitikere, lokalbestyrelsesmedlemmer og kredsbestyrelsesmedlemmer i Socialdemokratiet, som TV2 har foretaget, viser stor opbakning til Jeppe Kofod.

Af de 322 respondenter har 88 procent svaret, at sagen ikke bør have yderligere konsekvenser for Jeppe Kofod.

Men ikke alle er enige i det udsagn, heriblandt Jimmy Jørgensen.

- Det, han gjorde dengang, gør, at han ikke egner sig til at sidde i et betroet, offentligt hverv. Det kan godt være, at det ikke var ulovligt i Danmark, men det var stadig moralsk forkert, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jimmy Jørgensen blev valgt ind i Slagelse Byråd ved det seneste kommunalvalg. Foto: Slagelse Byråd

Lokalpolitikeren er aldrig selv gået til Socialdemokratiet med sin holdning.

- Men jeg har tænkt meget på sagen og mest af alt på pigen. Hvor er hun i dag? Hvordan har hun det? Han havde et stort netværk, der kunne gribe ham dengang, men havde hun også det? Ved vi, om hun sagde ja? Hvad med næste gang han er fuld? Der er mange ubesvarede spørgsmål, siger Jimmy Jørgensen og tilføjer:

- Man skal måske holde et møde internt i Socialdemokratiet, så man virkelig kan få taget debatten og høre os andre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jeppe Kofod blev udnævnt som udenrigsminister i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Ansigt udadtil

Sagen er 12 år gammel, Jeppe Kofod har undskyldt, og han er blevet genvalgt tre gange siden. Hvor længe skal den her sag forfølge ham?

- Det handler også om, at han har en post, hvor han er vores ansigt udadtil, siger Jimmy Jørgensen.

Ekstra Bladet har spurgt Socialdemokratiets pressetjeneste, hvordan partiet forholder sig til kritikken. Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Udenrigsministeriets pressetjeneste.