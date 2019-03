S-politiker orker ikke prustende journalister: Ud af motionsrummet!

Pressens adgang på Christiansborg er alt for udstrakt.

Sådan lød det fra Henrik Sass Larsen (S), da han besøgte 'Aftenshowet' på DR tidligere på ugen i kølvandet på hans depression og Ekstra Bladets afdækning af hans fravær fra møder hos Statsrevisorerne - en post, han får 330.000 kroner om året for.

Og gruppeformanden får opbakning fra sin partifælle Karin Gaardsted, der er partiets ordfører for forbrug, it, Grønland og Færøerne.

Ikke min kollega

Helt konkret bryder hun sig ikke om at dele træningscenter med de politiske journalister på Christiansborgs tredje sal.

'Jeg synes ikke det er rart at være i et motionsrum med en stønnende, prustende og svedende journalist ved siden af mig. Han er ikke min kollega,' skriver hun i en kommentar på sin Facebook-side.

Hun uddyber sit synspunkt:

'De bruger også vores motionsrum, hvilket jeg aldrig har kunnet begribe. Er de ikke ansat på en avis eller et andet medie, hvor de har deres egne motionsrum? De sidder også i kantiner og restauranter på Borgen. Skal vi ikke kunne tåle det? Jo måske, men det ændrer ikke på, at mange politikere føler, det er alt for tæt på. Jeg ved, at tingets formand (Pia Kjærsgaard, red.) er ved at se på, om der kan ske ændringer, så journalisterne samles et sted på borgen, og jeg støtter hende i dette arbejde.'

Karin Gaardsted understreger, at hun ikke vil smide journalisterne helt ud af Christiansborg, men bare hegne dem ind.

Karin Gaardsted bruger ikke selv motionscentret. Pr-foto: Lars Svankjær

Se også: I kødet på Sass: Møder vigtigere end tv

Ny Sass-afsløring: Optog tv-show på pjækkedage

Af samme grund

Henrik Sass Larsen vil gerne gå hele vejen og give pressen sparket. Forleden sagde han:

- Mit bud på det her er at sige, om ikke det er på tide, at vi har en arbejdsplads, hvor politikerne er for sig og laver deres arbejde, og journalisterne er for sig og laver deres arbejde. Så ville man undgå den del af stressen.

Det er ikke første gang, at motionscentret på Christiansborg udløser Socialdemokratiets vrede.

Ekstra Bladet kunne to knap to år siden fortælle, hvordan Joachim B. Olsens vægtløftning udløste irritation hos S-formand Mette Frederiksen, fordi det larmede på hendes kontor når han smede de tunge vægte gulvet.

Karin Gaardsten skriver i en sms, at hendes Facebook-kommentar er dækkende for hendes synspunkter.

'Jeg kommer ikke i motionsrummet af samme grund,' slutter hun.

Ekstra Bladets politiske journalister benytter ikke motionsrummet på Christiansborg.