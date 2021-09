S-profil klapper i om medaljekommentar

Annette Lind havde ikke lyst til at uddybe, hvorfor hun mener, at Trine Bramsen skal have en medalje for Ærø-besøg

Kritikken er i lang tid haglet ned over forsvarsminister Trine Bramsen (S) og hendes beslutning om at tage til Ærø, da Kabuls fald var gået ind i de afgørende timer.

På fredagens møde i forsvarsudvalget fik den udskældte forsvarsminister en sjælden ros fra partikollega og medlem af forsvarsudvalget, Annette Lind (S).

- Jeg synes næsten, ministeren skulle have en medalje for at tage på arbejde søndag formiddag, fordi alle ved her, hvordan vi har haft en mega hård uge i forhold til den her tid omkring Afghanistan, sagde Anette Lind.

Klar afvisning

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Annette Lind, hvilken slags medalje Trine Bramsen har gjort sig fortjent til, men Annette Lind havde bestemt ikke lyst til at snakke med Ekstra Bladet, da vi fangede hende efter et møde til Socialdemokratiets partikongres.

- Ingen kommentar, lød det allerede indledningsvis fra udenrigsordføreren.

Og om alle der går på arbejde i weekenden har fortjent en medalje, eller om det kun er ministre.

Annette Lind var dog konsekvent i sin afvisning.

- Ingen kommentar! Færdig, lød den kontante melding fra det 52-årige folketingsmedlem.

Afviste kritikken

På fredagens udvalgsmøde afviste Trine Bramsen flere gange, at hun skulle have handlet forkert, da hun tog til Ærø på dagen, hvor Kabul faldt til Taliban.

- Jeg har deltaget i alle relevante møder og alle de relevante beslutninger omkring evakueringen fra Afghanistan, lød svaret.

Bramsen erkender dog, at hun havde handlet anderledes, hvis hun havde vidst, hvordan det var endt i Afghanistan.

