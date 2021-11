S-profiler i sms-splittelse

Ved Socialdemokratiets valgfest i Amager Bio var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl. Sms-sagen har ikke kostet vælgere.

- Jeg ved godt, at der også har været omtale af sms'er. Men mit indtryk er, at dette valg først og fremmest har omhandlet de lokale forhold, som er forskellige fra kommune til kommune, men også om de dele, vi har til fælles, uanset hvor vi bor, sagde Mette Frederiksen.

Hun bliver bakket op af Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, der natten til tirsdag understregede, at hverken mink-skandalen eller den efterfølgende sms-sag har kostet.

Uden dog at svare på, hvad der så var årsag til tilbagegangen.

Men den køber S-profilen og Holstebro-borgmester H.C. Østerby ikke. Langtfra. Det fortalte han tirsdag aften til TV Midtvest.

- Vi bliver ramt af en landsdækkende ting, der hedder sms’er i forbindelse med mink-sagen. Jeg havde håbet på, at vi kunne undgå det, men desværre har det fyldt, siger han.

Han tilføjer desuden, at Mette Frederiksens beslutning om at aflive alle mink kan forklare Socialdemokratiets tilbagegang. H.C. Østerby er fortsat ikke officielt udpeget som borgmester i Holstebro, som han har styret siden 2009.

Årsagen er, at der fortsat ikke er lavet en aftale, da Radikale Venstres spidskandidat simpelthen ikke har fået stemmer nok til at komme i byrådet. Og det har skabt lidt forvirring og udskudt processen.

H.C. Østerby er sikker på, at sms- og mink-sagen har kostet. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Ritzau Scanpix

Stor lussing

Socialdemokratiet blev inden kommunalvalget spået tilbagegang. Men ingen havde forestillet sig, at valget ville vise sig at blive så hård en lussing for regeringspartiet.

Det siger politisk kommentator Hans Engell onsdag morgen, hvor stemmerne er talt op, og de fleste borgmesterposter er fordelt.

Socialdemokratiet er stadig det største parti, men går på landsplan 3,9 procentpoint tilbage. Det betyder, at partiet mister 86 mandater.

Ifølge Mette Frederiksen selv, ser hendes parti ud til at have landet et 'rigtig, rigtig flot valg'.

Det gælder særligt i de store byer, Aalborg, Aarhus, Odense og København, som ellers er nogle af partiets absolutte højborge. I alle byer er Socialdemokratiet gået omkring 10 procentpoint tilbage.

- Det betyder, at det ikke bare kan tilskrives lokale forhold. Så det er klart, at det her er Mette Frederiksen nødt til at tage meget alvorligt, siger Hans Engell.

Der er ingen tvivl om, at minksagen og de slettede sms'er har kostet meget dyrere, end de fleste havde troet, vurderer Hans Engell.

