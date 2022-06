S Roder rundt: Mette i mink-panik

I dag kl 11.00 lander den længe ventede moppedreng af en minkrapport.

2500 sider fra Minkkommissionen, som måske kan danne grundlag for en rigsretssag mod statsministeren.

Men ikke hvis det står til Mette Frederiksen selv (S).

I et opsigtsvækkende interview i Berlingske i går forhånds-diskonterede statsministeren i går konklusionerne fra Minkkommissionen ved at slå fast, at hun venter ’voldsom kritik’

– Jeg mener ikke, at der er grundlag for en rigsretssag og dermed heller ikke en advokatvurdering, som jo bruges i forbindelse med en rigsret. Det er nogle steder blevet fremstillet, som om en advokatvurdering er en opfølgning på en kommission – men det er det ikke. Det er en forberedelse til en rigsretssag, lød det med slet skjult adresse til støttepartierne, som i dag skal beslutte sig for, hvad de vil gøre.

Helt anderledes sidste år

Men den tolkning står i skærende kontrast til Socialdemokratiets egen udmelding om bevæggrundene for at bestille en advokatvurdering af Instrukskommissionens rapport om Inger Støjberg. Noget, der senere førte til en rigsretssag mod hende i den såkaldte ’barnebruds-sag’.

I december mente daværende politisk ordfører Jeppe Bruus nemlig, at en advokatvurdering blot var en ’rådgivning’ om, hvad næste skridt skulle være.

– Det er vores opfattelse, at nogle advokater skal læse denne her rapport igennem og rådgive om, hvorvidt der er grundlag for, at Folketinget handler.

– Med den kritik, der ligger, er det rigtige at få eksterne, uafhængige og uvildige advokater til at rådgive Folketinget om, hvad det næste skridt skal være.

Højt spil

Ifølge Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus i statsforfatningsret ved Aalborg Universitet, er statsministeren i gang med et risikabelt spil.

– Mette Frederiksen spiller meget højt spil, når hun på den måde går ud og siger, at der ikke er grundlag for en sag eller en advokatvurdering.

Ifølge Albæk Jensen har Socialdemokratiet selv været med til at skabe præcedens for, at advokatvurderinger fører til rigsretssager:

– Mette Frederiksen har ret i den forstand, at de advokatvurderinger, vi tidligere har set – senest efter Instrukskommissionen – har været skridt på vejen til en rigsretssag. Det vil være det oplagte at gøre, hvis man vil have en rigsretssag; i hvert fald, når vi ser på både sagerne med Ninn Hansen og Støjberg.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet. Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, vil heller ikke kommentere statsministerens udmelding:

’Nej. Vh R’, lyder det kortfattet i en sms.

