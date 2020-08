- Socialdemokratiet har meget at takke Henrik Sass Larsen for efter hans indsats for partiet igennem mange år, lyder det fra den politiske ordfører trods kras kritik fra kapitalfonds-direktøren

I Socialdemokratiet har man i mange år talt om, at 'Damme den'.

Udtrykket dækker over sager, hvor man har sendt den nuværende formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen, i pressen for at lægge låg på ulmende konflikter.

Måske udtrykket skal iklædes 2020-klæder.

For Socialdemokratiets top 'Petter' nu den potentielle konflikt mellem Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen. Nu tager Jesper Petersen, der er politisk ordfører i S, nemlig bladet fra munden:

- Jeg er sikker på, I godt kunne tænke jer en overskrift, hvor der var en saftig konflikt mellem Socialdemokratiet og Henrik Sass Larsen. Den får I ikke. Henrik har skrevet sit synspunkt. Han passer sit arbejde.

- Grundlæggende bakker indlægget op om, at der skal være en ny ret til tidlig pension. Så holder vi fast i vores forslag til, hvordan det skal finansieres. Det er mere retfærdigt end det, han lægger op til.

Sådan lyder det fra politisk ordfører Jesper Petersen, da Ekstra Bladet får ham i røret til en kommentar til den åbenlyse modsætning mellem Sass og hans tidligere beskyttere i regeringstoppen.

Jesper Petersen gentager samme ordlyd flere gange.

Se også: S roser kapital-Sass: Han passer sit arbejde

Vand under broen

Den tidligere så prominente socialdemokrat angriber i et indlæg regeringens forslag til tidlig pension, når han opfordrer til at skåne bankerne og pålægge danskerne højere indkomstskatter.

- Synspunktet er noteret, men vi holder fast i det udspil, vi er kommet med, siger Jesper Petersen.

- I Sass' sidste tid på Christiansborg slog I ring om ham, selvom han havde problemer med blandt andet at passe sit arbejde. Er det her indlæg i Altinget en god måde at sige tak for jeres loyalitet på?

- Jeg gider ikke bidrage til en eller anden saftig historie. Jeg har forholdt mig til det politiske i Henrik Sass Larsens indlæg.

- Der løber vand under broen hver eneste dag. Og Socialdemokratiet har meget at takke Henrik Sass Larsen for efter hans indsats for partiet igennem mange år.

Tæsk til banker: Minister opfordrer til skift

Efterløns-finte: Mettes Arne-plan sminket

Mette svinger pisken: Mange skal knokle op i 70'erne

Se også: Tidlig pension eller valg: Mettes vilde ultimatum