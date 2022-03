S: Så meget skal skatten sænkes for at hjælpe alle

Det vil koste et milliardbeløb så stort at kompensere danskerne for den stigende inflation, at det reelt ikke er muligt.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, efter at Finansministeriet har regnet på tallene.

- Tallene viser sort på hvidt, at de blå partier holder danskerne for nar, når de siger, at man med et fingerknips og skattelettelser kan friholde danskerne fra de negative konsekvenser af Putins krig ved eksempelvis at sænke skatten eller afgifterne på benzin, siger ordføreren.

Notatet har regnet på to måder, man kan give en almindelig familie 20.000 kroner ekstra i disponibel indkomst på ved at sænke skatten.

Hvis man mindsker bundskatten med 3,3 procentpoint, vil det koste staten 30,3 milliarder kroner. Hvis man i stedet øger bundfradraget med 26.700 kroner, vil det koste statskassen 38 milliarder kroner ifølge notatet.

De seneste tal viser, at inflationen i Danmark var på 5,3 procent i februar. Den er i den grad båret af energi- og fødevarepriser, som er de to områder, der er hårdest ramt af invasionen af Ukraine og de sanktioner, der er indført mod Rusland.

Regeringen og en række partier har allerede vedtaget en varmecheck, der skal hjælpe de hårdest ramte danskere med regningen for de stigende gaspriser.

Christian Rabjerg Madsen siger, at regeringen også er parat til se på, om der er andre områder, hvor der skal gives hjælp fra staten.

- Vi er klar til at gøre mere, og varmechecken kommer ikke til at stå alene. Men vi bliver nødt at have en ærlighed ind i diskussionen.

- Det kan ikke nytte noget, at man giver det indtryk, at man med skattelettelser kan friholde danskerne for alle konsekvenser, siger ordføreren.