S skaber nyt raseri i rød blok

Enhedslisten kalder S-støtte til nye udlændingestramninger for et 'ekstremt værdiskred'

Stemningen blandt de røde partier er absolut ikke blevet bedre, efter at Socialdemokratiet åbent bakker op om flere nye udlændingestramninger.

Det drejer sig om ni punkter, hvor regeringen og DF efter alt at dømme vil stramme udlændingepolitikken i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

I dagens Politiken forklarer Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, at partiet kan bakke op om de fleste af punkterne. Blandt andet er Tesfaye ikke afvisende over for, at gruppen af flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus skal kunne få en kontant månedlig bonus, hvis de giver afkald på retten til familiesammenføring

Ifølge Enhedslistens udlændingeordfører, Nikolaj Villumsen, er dette udtryk for 'et ekstremt værdiskred' hos Socialdemokratiet:

- Det er fuldstændig vanvittigt, at man står med en situation, hvor politikere får den idé at opfordre forældre til at sælge deres børn for 1.000 kroner om måneden. Det er mig helt ubegribeligt, at det kan være et socialdemokratisk menneskesyn, siger Nikolaj Villumsen til Politiken.

Synkroniserer med DF

Også hos de radikale er man yderst kritisk over for den socialdemokratiske opbakning til de nye stramninger.

Partiets integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener, at 'Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti synes at synkronisere mere og mere af deres politik på det område'.

- Jeg må bare konkludere, at det vigtigste for S er at have en ens politik med Dansk Folkeparti, og jeg går stærkt ud fra, at det også er det, de mener, siger hun til Ritzau.

Rødt kaos

I forvejen hersker der kaos i rød blok. Flere partier tøver med at pege på Mette Frederiksen som statsminister, og Alternativet har direkte sagt, at partiet ikke ønsker at støtte S-formanden.

Mette Frederiksen selv har ikke lagt skjul på, at der er kaotiske tilstande i blokken, og hun har peget på, at det særligt er udlændingepolitikken, der splitter partierne.