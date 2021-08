S skosede Løkke: Mette sender aben videre

Regeringenstoppen er ikke meget for at svare på, om det var særligt klogt at tage til koncert samt snakke om sæler på Ærø, mens der herskede kaos i Afghanistan

Mens Socialdemokratiet tidligere har skoset Lars Løkke Rasmussen for ringe dømmekraft under store politiske kriser, kniber det mere med selverkendelsen hos den nuværende S-regering.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trine Bramsen var til festlig koncert fredag aften få timer efter, at den danske ambassade i Afghanistan blev evakueret.

Desuden tog Bramsen søndag til Ærø og snakkede om sæler med de lokale, mens situationen i Afghanistan var det rene kaos.

Da Ekstra Bladet på et pressemøde onsdag spurgte de pågældende ministre til disse dispositioner, var der dog ikke megen beklagelse at spore.

- Lad os starte på efterretningsbilledet, lød det fra Mette Frederiksen på spørgsmålet om, hvornår alvoren gik op for regeringen: Før, under eller efter koncerten og sæl-snakken på Ærø.

Herefter sendte Mette Frederiksen aben videre til Trine Bramsen, der kom med en længere redegørelse:

- Når vi er i stand til fra dansk side at gennemføre en så stærk operation, så vi nu kan løfte folk ud, så er det fordi, vi har forberedt os godt. Alle lande baserede deres evakueringer på civil flytransport, og det gjorde Danmark også.

- Så da det ændrede sig søndag op ad eftermiddagen - hvor man ikke længere kunne evakuere med civile fly - så var det godt, at vi havde militære fly i området. Men forberedelserne og forskellige planer i forhold til evakueringer er selvfølgelig pågået længe, lød det fra forsvarsministeren.

Havde haft en anden weekend

Efterfølgende fik udenrigsminister Jeppe Kofod ordet:

- Som jeg har sagt tidligere, har vi siden april arbejdet i forhold til situationen i Afghanistan, da det blev besluttet, at den militære tilbagetrækning skulle finde sted senest 11. september. Så vi har henover de sidste mange måneder arbejdet med at se ind i det Afghanistan, som kunne komme.

Herefter fik Ekstra Bladets journalist igen ordet.

- Jeg må forstå, at I hele tiden har set, at situationen var meget alvorlig. Er der ikke noget oppe i hovedet, der siger, at måske skulle jeg ikke tage til koncert fredag og sende et billede ud - når det var så alvorligt? Og skulle man tage til Ærø og sende det signal, som man gør, når man taler om sæler med fiskere, når der er folk i fare i Afghanistan?

Igen fik Trine Bramsen lov at svare.

- Jeg tror, at det står klart for alle, hvor hastigt situationen udviklede sig. Jeg kan sige fuldstændig klart, at jeg har været involveret i alle beslutninger, der er truffet, og har deltaget i alle møder. Men det er da klart, at havde jeg vidst fredag og søndag morgen, hvad der skete søndag aften, så havde jeg da haft en anden weekend. Hvilket jeg også har kommenteret.

Godnat!

Mere klar i spyttet var S-profilen Mattias Tesfaye, da han i 2015 kritiserede tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen for at tage til vinsmagning med tilhørende live-opera på Restaurant Fabio under flygtningekrisen i efteråret 2015:

'Løkke er til vinfest (iflg. Ekstra Bladet). Politiet har opgivet i Rødby (iflg. Rasmus Tantholdt). Godnat!', skrev nuværende udlændingeminister Mathias Tesfaye, på Twitter.