S til baglandet før pressemøde: Mette gjorde det rigtige

Efter en sønderlemmende kritik fra minkkommissionen forsøger Socialdemokratiet at forklare sig over for medlemmerne

Torsdag kom Minkommissionen med en voldsom kritik af statsminister Mette Frederiksen og hendes regering i minksagen. Dagen derpå skriver partiet til sine medlemmer et langt skrift om, hvorfor hun ikke har gjort noget så grelt, at hun skal drages til ansvar af Folketinget.

Brevet kommer før, at statsministeren holder pressemøde klokken 10 oven på rapporten fra minkkommissionen.

- Her vil regeringen også beklage fejlen, som vi har gjort det flere gange under forløbet. Ikke mindst over for minkavlerne, der mistede deres livsværk. For selvom beslutningen var nødvendig, så har det efterfølgende forløb medført usikkerhed og frustration, skriver partisekretær Lasse Ryberg i brevet til medlemmerne.

Langt defensorat

I brevet opremser partisekrektæren en lang række punkter. Først og fremmest, at kommissionen har konkluderet, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der manglede lovgrundlag, da beslutningen om at slå alle mink ned blev meldt ud den 4. november.

Herefter beskriver Lasse Ryberg malende, hvor alvorlig en situation, der var tale om med smitte på minkfarmene og understreger, at der måtte handles hurtigt.

Og så skriver partiet, at 'regeringen ikke forsøgte at skjule fejlen'.

- Pressemødet blev holdt en onsdag. Og søndag i samme uge – fire døgn senere – tog fødevareministeren kontakt til Folketingets partier.

- Ligesom statsministeren, da hun fik det at vide søndag aften, anmodede Folketinget om hastelovgivning. Regeringen handlede altså med det samme og gjorde selv Folketinget opmærksom på fejlen, skriver Lasse Ryberg.

Kommissionen har dog slået to streger under, at daværende fødevareminister Mogens Jensen allerede dagen efter pressemødet blev gjort opmærksom på, at der ikke var lov på plads.

Sammenligner med terror

Minkkommissionen har skarpt kritiseret, at den voldsomme beslutning blev hastet så meget igennem af regeringstoppen, at man ikke sikrede sig, at den var lovlig. Ikke mindst fordi, at embedsværket i månedsvis havde været opmærksom på det.

Og det stod endda i de papirer, regeringen havde til rådighed, da de traf beslutningen. Det bliver også kritiseret, at beslutningen blev tromlet igennem af et stærkt statsministerie.

- Der er meget kritik af Statsministeriets involvering. Men ligesom i andre lande er det naturligt, at Statsministeriet indtager en ledende rolle under store nationale kriser. Sådan har det også altid været – for eksempel under terrorangrebet i 2015 og flygtninge- og migrantkrisen samme år under skiftende regeringer, skriver Lasse Ryberg.

Vil blande advokater uden om

Folketinget skal nu beslutte, om uvildige advokater skal gennemgå minkrapporten for at vurdere, om der kan rejses sag mod Mette Frederiksen eller andre ministre.

Sker det, så vil sagen være ude af statsministerens hænder rent politisk. For Folketinget vil have meget svært ved ikke at følge den anbefaling.

Og Lasse Ryberg anstrenger sig da også i brevet til medlemmerne for at sige, hvor atypisk det vil være, at få uvildige advokater ind. Selvom det skete, da Instrukskommisionen havde undersøgt Inger Støjberg.

- Instrukskommissionen er den eneste kommission siden Tamilsagen, hvor Folketinget efterfølgende har indhentet advokatbistand, fordi der altså var et åbenlyst grundlag for en rigsret. At uafhængige advokater vurderer en kommissionsberetning er altså ikke det normale, skriver han.