S-top flokkes om 'snobbe'-uddannelser

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil have unge til at gøre op med 'uddannelses-snobberi' og læse andet end statskundskab. Ministerens egen uddannelse: statskundskab

Landets unge skal tage et opgør med 'uddannelses-snobberiet'.

Sådan lød opfordringen fra uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et interview i Berlingske i vinterferien, hvor ministeren kaldte det både 'skævt' og 'uheldigt', at så mange unge søger mod de samme fire, lange uddannelser: medicin, jura, psykologi og statskundskab.

I stedet slog hun til lyd for, at de unge spreder sig mere ud og kigger på 'velfærds-uddannelser' som sygeplejerske og pædagog.

Men den socialdemokratiske minister har selv en lang, videregående uddannelse i netop statskundskab.

Og i det hele taget er statskundskab så stort et hit på det socialdemokratiske ministerhold og i partiets folketingsgruppe, at det nærmest kunne ligne et optagelsesritual at gennemføre.

11 af partiets 49 folketingsmedlemmer har en kandidatgrad i statskundskab. Derudover har seks folketingsmedlemmer en bachelor i statskundskab. Yderligere to har en kandidat i jura, fremgår det af Folketingets hjemmeside.

Der er altså langt fra opfordringerne til de unge og så til det, S-spidserne selv har gjort.

- Ane Halsboe-Jørgensen, hvorfor tog du ikke selv en velfærds-uddannelse?

- Jeg synes, vi skal have respekt for alles uddannelsesvalg. Og fordi jeg selv har læst på en af de her fire uddannelser, så gør det, at jeg endnu mere aktuelt kan tage denne her diskussion, siger hun.

- Så du er bedre til at opfordre andre til at læse noget andet end statskundskab, fordi du selv har læst det?

- Det er ikke det, jeg gør. Jeg opfordrer til, at omgivelserne har respekt for de unges valg, uanset hvilket et valg er.

Hav en god dag

I Berlingskes artikel opfordrer Ane Halsboe-Jørgensen unge med de højeste uddannelser til at 'sprede sig ud på flere uddannelser'.

- Ane Halsboe, hvor gode er I selv til at sprede jer ud i jeres egen folketingsgruppe?

- Det er kendte tal, det der, og der er også en løbende diskussion om, hvad vi har for en repræsentation i vores demokrati.

- Hvor gode er I selv til at sprede jer ud?

- Det, jeg siger, er, at jeg opfordrer omgivelserne til at have respekt for de unges valg, uanset hvilke af de 900 forskellige uddannelser som vi har, de vælger.

- Du har kaldt det 'uheldigt og skævt', at så mange unge vælger statskundskab og jura. Er der en uheldig og skæv fordeling i deres folketingsgruppe?

- Men det er ret vigtigt, at jeg ikke peger fingre ad nogen.

- Er det uheldigt og skævt, at I er 13 i folketingsgruppen, der har præcis de her uddannelser.

- Det, jeg siger, er, at de unge skal vælge de fire uddannelser, hvis det er det, de virkelig føler for.

- Jeg ved godt, at det er det, du siger. Men det, jeg spurgte om, var, om der er en uheldig fordeling i jeres folketingsgruppe, det kan du da godt svare kort på ...

- Kan du have en rigtig god dag, lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Otte af regeringens 20 ministre har en kandidatgrad i enten statskundskab eller jura. Ud over Ane Halsboe-Jørgensen er det Simon Kollerup, Lea Wermelin, Nicolai Wammen, Rasmus Prehn, Peter Hummelgaard og Nick Hækkerup.