S-top i pamper-panik over Michelin-seminar

Socialdemokratiet forsøgte udadtil og indadtil at slå historie ned om ansattes Michelin-seminar på sted uden overenskomst

Et seminar blandt socialdemokratiske top-folk på Michelin-hotellet Frederiksminde har skabt pamper-panik i arbejderpartiets øvre lag.

En håndfuld folketingsmedlemmer med Pernille Rosenkrantz-Theil i spidsen har – efter at være blevet orienteret om Ekstra Bladets interesse for sagen – kastet sig ud i et helhjertet forsvar for den administrative partitop, der afholdt seminaret.

Folketingsmedlemmernes forsvar løb af stablen på det sociale medie Twitter, inden der var så meget som skrevet en linje om sagen i Ekstra Bladet.

Intern mail

Samtidig har S-ledelsen forsøgt at udøve damage control og inddæmme en eventuel kritik af arrangementet - et sted uden overenskomst - i baglandet. Dette i form af en intern mail til partiets hovedbestyrelse.

Men trods den ihærdige indsats for at håndtere sagen internt har Ekstra Bladet læst mailen underskrevet af partisekretær Jan Juul Christensen, partiets kongresvalgte, øverste administrative leder.

I den interne mail hedder det:

’Ekstra Bladet er i dag i gang med at kontakte flere af jer for at spørge ind til en historie om, at seks personer fra Socialdemokratiets administrative ledelse i august tjekkede ind på Hotel Frederiksminde i Præstø. Ifølge Ekstra Bladet vil de gerne gøre dette til en odiøs historie, da konferencestedet har en Michelin-restaurant.’

2655 kroner pr. næse

Socialdemokratiet har selv bekræftet over for Ekstra Bladet, at de seks topfolk afholdt ledelsesseminaret på Hotel Frederiksminde

Forinden var den socialdemokratiske entré på Michelin-hotellet blevet blotlagt, fordi Ekstra Bladets journalist tilfældigvis befandt sig på stedet i privat sammenhæng.

Partiet oplyser, at de seks partifolk benyttede sig af en pakkeløsning fra hotellet til 2655 kr. pr. næse for et ’konferencedøgn’.

I den interne mail til Socialdemokratiske hovedbestyrelse bemærker Jan Juul Christensen, at ’det er korrekt, at den administrative ledelse af sekretariatet på Christiansborg havde et seminar i begyndelsen af august på Frederiksminde, hvor vi jo i øvrigt også mødte Ekstra Bladets Janus Østergaard, der ’nød’ stedets gode rammer med sin kæreste.’

Drikkevarer er ikke inkluderet i den seks retters aftenmenu, og udgifter hertil kommer normalt oveni prisen på 2655 kr. pr. næse. Socialdemokratiet har ikke ønsket at oplyse, hvor meget eventuelle udgifter til drikkevarer lød på.

Men valgte arbejderpartiets ansatte eksempelvis den vinmenu, der hører til de seks serveringer, ville denne løbe op i 995 kr. pr. person.

Ikke kontingenter

I øvrigt forklarer Jan Juul Christensen i den interne mail blandt andet, at disse interne ledelsesseminarer som regel afholdes to gange årligt, og at forrige gang var i Martin Rossens sommerhus i Højby ved Sejerøbugten.

Endelig bemærker partisekretæren, at hvis hovedbestyrelsesmedlemmerne skulle ’have spørgsmål eller kommentarer, så ret dem endelig til mig direkte’.

I mailen nævner Jan Juul Christensen ikke noget om udgifterne forbundet med seminaret. Han understreger dog, at disse ikke er finansieret af medlemmernes kontingenter.

Og desuden skriver parti-sekretæren intet om, at Michelin-hotellet ikke har overenskomst.

Socialdemokratiet har ikke ønsket at kommentere den interne mail og dens indhold samt et seminar på et sted uden overenskomst.