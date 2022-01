S: Vi graver ikke i donationer

Den socialdemokratiske partikasse i Aalborg fik i 2017 en skjult saltvandsindsprøjtning på 50.000 kroner fra et firma, der lige havde lukket en handel til 100.000 kroner med S-borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.

Det skriver Frihedsbrevet på baggrund af en række dokumenter i sagen.

Ejendomsselskabet 2E fik 100.000 kroner fra Aalborg Kommune for at promovere byen i forbindelse med et tv-program. Og få måneder senere donerede ejeren af 2E, Jesper Skovsgaard, så 50.000 kroner til den lokale afdeling af Socialdemokratiet via tre af hans selskaber, skriver Frihedsbrevet.

Det skete via donationer på henholdsvis 20.000, 20.000 og 10.000 kroner - med andre ord: den gamle 'husmandsfinte' for hemmelige donationer til partier, fordi man ikke skal offentliggøre navne bag donationer på 20.000 kroner eller derunder.

Ingen anede noget

Juraprofessor Frederik Waage kalder i Frihedsbrevet det tidsmæssige sammenfald mellem borgmesterens kommunale penge til firmaet og firmaets efterfølgende penge til hans parti for 'påfaldende'.

Thomas Kastrup-Larsen afviser på sin side at have kendskab til donationerne. Og partiet afviser at have kendskab til, at de tre donationer kom fra samme person.

- Vi er ikke inde og grave i, om der kan være andre erhvervsfolk involveret i ét firma eller et andet firma samtidigt, siger formand for lokalafdelingen i Aalborg Jens Larsen Pedersen til Ekstra Bladet.



- Var de 50.000 målrettet borgmesterens kampagne?

- Når vi får penge, er de til vores valgkamp. Det kan godt være, at det var for at støtte Thomas (Kastrup-Larsen red.), men det står der ikke noget om på pengene.

- Vidste du, at der få måneder forinden var kommet penge fra borgmesteren den anden vej?

- Nej, lyder det fra lokalformanden.

Rasler med sablen

Sagen har fået flere partier i byrådet til at spærre øjnene op:

- Hvis borgmesteren har fået støtte fra én person, hvor han har fået 50.000 kroner, så er det efter min overbevisning en overtrædelse af lovgivningen. Hvis det er rigtigt, så er det en sag for politiet og fuldstændig uacceptabelt, siger Enhedslistens Per Clausen til Frihedsbrevet.