S vil ikke sige at Mette har begået fejl

Selvom statsminister Mette Frederiksen nu har fået en 'næse' for minkskandalen, kan Socialdemokratiet ikke sige, at hun har begået fejl

'Mette har begået fejl.'

Det er tilsyneladende en sætning, som er lige så bandlyst i Socialdemokratiet som 'Gud er død' i katolske kredse.

Uanset hvor mange gange pressen prøvede at få partiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, til at få ordene over sine læber, så undveg han gang på gang efter, at Folketinget tirsdag havde tildelt statsministeren en såkaldt 'næse' for sin ageren i minkskandalen.

Selve næse-teksten fastslår ellers, at statsministeren har 'optrådt meget kritisabelt', og at hun har 'det politiske ansvar' for lovbruddet.

Men var det så en fejl? Det spørgsmål snoede Stoklund gang på gang uden om:

- Det er en alvorlig sag på alle mulige måder. Statsministeren har selv sagt, at hun har det overordnede politiske ansvar.

Med på kritik

- Hvad var hendes største fejl?

- Jamen, statsministeren har det overordnede ansvar for denne her proces. Og hvis man havde vidst alt det, vi ved i dag så havde man tilrettelagt det anderledes.

- Synes du, at hun har optrådt meget kritisabelt, som der står i beretningen?

- Vi tager kommissionens kritik til efterretning. Der har været nogle processer i og omkring Statsministeriet, som har været meget kritisabelt, og det bakker vi op om.

- Hvad er forskellen på at have handlet 'meget kritisabelt' og på at have begået fejl?

- Vi respekterer kommissionens store arbejde, og det er på den baggrund, at vi er med på at udtale kritik af os, siger Rasmus Stoklund.

- Men du vil ikke sige, at hun har begået fejl?

- Vi har netop været med til at give en næse til statsministeren, hvor der udtrykkes kritik. Men vi glæder os over, at kommissionen ikke mener, at hun ikke har gået imod sine embedsmænd, og at hun ikke var klar over, at der ikke var lovhjemmel (til at aflive alle mink, red.).

- Vil du ikke sige, at Mette Frederiksen har begået fejl?

- Jeg siger det, vi har skrevet i beretningen, og at processen forhåbentlig kan tilrettelægges anderledes i fremtidige krisesituationer. Og derudover tager kritikken fra kommissionen til efterretning, lyder det fra den politiske ordfører.

Ingen undersøgelse

På et langt pressemøde i sidste uge kunne statsministeren heller ikke klistre ordet 'fejl' på sine egne, personlige handlinger.

Et springende punkt for, om man som politiker kan blive dømt ved en rigsret er, om man har handlet 'groft uagtsomt'. Det har Mink-kommissionen ikke taget stilling til, om statsministeren har gjort, fordi det ikke var en del af deres opgave.

Socialdemokratiet og dets støttepartier har afvist at få spørgsmålet vurderet af advokater.