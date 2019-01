S vil indføre pant på lattergaspatroner

Socialdemokratiet vil indføre pant på lattergaspatroner for at komme det stigende misbrug blandt unge til livs.

Det fortæller miljøordfører i Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

- Hvis der kommer pant på, vil det komme væk fra gaderne. Dermed fjerner vi et signal til de unge om, at det er almindeligt og ufarligt, siger han.

- Vi ville allerhelst forbyde salget til unge under 18 år, men det blokerer regeringen og DF for, siger Christian Rabjerg Madsen.

Lattergaspatroner kan købes i kiosker og er beregnet til at lave flødeskum i flødeskumssifoner. De seneste år er lattergas blevet mere udbredt som rusmiddel blandt unge under 18 år.

FAKTA: Én ud af syv unge over 18 år har prøvet lattergas Socialdemokratiet vil indføre pant på lattergaspatroner for at komme et stigende misbrug blandt unge under 18 år til livs. I Ungeprofilundersøgelsen fra efteråret 2017 har 70.573 unge i alderen 12-25 år svaret på spørgsmål om blandt andet brug af lattergaspatroner. Her kan du læse om resultatet: * I alt har godt 7 procent af gruppen svaret ja til, at de har prøvet lattergas som rusmiddel. * 5,3 procent af dem var piger/kvinder. 9,1 procent var drenge/mænd. * Blandt de unge under 18 år har 4,6 procent svaret, at de har prøvet lattergas. * Blandt dem over 18 år er det 15,3 procent. * Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men anses for at være det bedste bud på en kilde til unges forhold til rusmidler. * Misbrugere af lattergas bruger typisk en såkaldt "cracker", som er den del af en sifon, patronen puttes i, og som kan aktivere gassen gradvist. * På "crackeren" påsættes oftest en ballon, som fyldes med lattergassen. * Herefter suger personen lattergassen af ballonen. * Effekten er for de fleste en heftig rus, der typisk varer mellem 20 og 40 sekunder. * De fleste griner under rusen, og mange får problemer med at holde balancen. * Lattergaspatroner kan købes i isenkramforretninger og i stigende grad i små købmænd og kiosker. * Flere forhandler dem også på nettet. * Flere diskoteker har udbudt lattergaspatroner på deres drinkskort. * Ifølge produktsikkerhedsloven er det ulovligt at sælge lattergaspatronerne til misbrug. * Ifølge Sundhedsstyrelsen kan indtag af gassen i værste fald medføre kvælning, fordi gaspatronen ikke indeholder ilt. * En patron koster cirka tre kroner. Kilde: Træk i data fra Ungeprofilundersøgelsen foretaget af Jakob Demant for Ritzau. Vis mere Luk

Ved brug af lattergas som rusmiddel er der ifølge Giftlinjen risiko for akut iltmangel, der i værste fald kan medføre døden.

- Hvorfor er der færre personer, der skulle bruge det, hvis der ligger færre lattergaspatroner i gaderne?

- Hvis der kommer pant på lattergaspatroner, vil de komme væk fra gaderne. Det kender vi fra flasker. Så længe de ligger overalt, sender det et signal om, at det er ufarligt og almindeligt, siger Christian Rabjerg Madsen.

Lattergaspatroner kan købes for omkring to kroner stykket.

Socialdemokratiet har endnu ikke et bud på, hvor meget pant der skulle være på.

- Det må vi have en drøftelse om. Vi kan se, at en pant på en til to kroner gør, at man stort set ikke ser flasker i bybilledet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Miljøordfører i Venstre, Erling Bonnesen, siger til TV2, at man med et pantsystem legaliserer lattergaspatroner.

Den kritik giver Christian Rabjerg Madsen ikke meget for.

- Kritikken fra V klinger hult, fordi de blokerer for, at vi kan forbyde salget til unge under 18 år. Det legaliserer ikke brugen, men fjerner det fra gaderne. Det er godt for de unges sundhed og for miljøet, siger han.